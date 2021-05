Max Verstappen was zaterdag de snelste in de laatste vrije training voor de Grand Prix van Spanje. De Nederlander ging het Circuit de Barcelona-Catalunya in zijn Red Bull rond in een tijd van 1.17,835 en klokte daarmee de beste rondetijd van het weekend.

Het was de achtste keer op rij dat Verstappen de slottraining als snelste afsloot. Die serie begon in 2020 bij de Turkse Grand Prix.

Lewis Hamilton was in Barcelona goed voor de tweede tijd. De WK-leider was met zijn Mercedes 0,235 seconden langzamer dan Verstappen. Charles Leclerc reed in de Ferrari de derde tijd en kwam ruim vier tienden tekort ten opzichte van de Red Bull.

Verstappen liet voor het eerst zien dat de Red Bull de snelheid wel degelijk heeft in Spanje. Vrijdag kwam de Nederlander nog niet echt tot snelle tijden en voerde Mercedes de boventoon. Vanuit het Red Bull-kamp kwamen vervolgens al geluiden dat er geen zorgen waren over de snelheid, wat zaterdag op de baan werd bevestigd door Verstappen.

Het was wel alleen de Nederlander die snel ging met de Red Bull: zijn teammaat Sergio Pérez kwam niet verder dan de tiende tijd, op bijna acht tienden van Verstappen.

Top tien derde training Max Verstappen (Red Bull): 1.17,835

Lewis Hamilton (Mercedes): +0,235

Charles Leclerc (Ferrari): +0,473

Carlos Sainz (Ferrari): +0,575

Valtteri Bottas (Mercedes): +0,588

Lando Norris (McLaren): +0,659

Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,700

Daniel Ricciardo (McLaren): +0,747

Kimi Raïkkönen (Alfa Romeo): +0,762

Sergio Pérez (Red Bull): +0,771

Ferrari komt goed voor de dag

Carlos Sainz bevestigde dat Ferrari aardig snel is op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De Spanjaard was een tiende langzamer dan Leclerc en daarmee goed voor de vierde tijd, gevolgd door Valtteri Bottas in de tweede Mercedes.

Lando Norris zorgde voor het opvallendste moment naast de baan, door in bocht 10 vol de grindbak in te schieten. De Brit wist zijn McLaren nog wel uit het grind te rijden. De nummer drie in de WK-stand klokte desondanks de zesde tijd en was daarmee sneller dan teamgenoot Daniel Riccardo, die achtste werd. Pierre Gasly stond daar nog tussen met zijn AlphaTauri.

Kimi Raïkkönen reed met de Alfa Romeo naar de negende tijd. De training van de Fin verliep niet helemaal vlekkeloos. Na een half uur merkte Raïkkönen dat hij rechtsachter een lekke band had. Hij wist vervolgens probleemloos de pits te bereiken.