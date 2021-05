Max Verstappen maakt zich geen zorgen na een wat tegenvallende tweede vrije training voor de Grand Prix van Spanje. De Nederlander klokte de negende tijd, maar is niet ontevreden over de prestaties van zijn auto.

"In het algemeen hadden we een redelijk goede dag. De auto lijkt redelijk competitief, dus ik kijk uit naar morgen om te proberen ons nog wat meer te verbeteren. Dus geen schokkende dingen vandaag. Ik ging alleen wijd in bocht tien", zegt Verstappen vrijdag op zijn eigen site.

De 23-jarige Verstappen moest bij de tweede training acht coureurs voor zich laten en was met een tijd van 1.18,785 liefst 0,615 seconden langzamer dan de winnende tijd van Lewis Hamilton. Valtteri Bottas, de teamgenoot van Hamilton bij Mercedes, was bijna een halve seconde sneller dan de Limburger. In de eerste training werd Verstappen nog tweede.

"We lijken competitief. Hoe competitief we morgen zullen zijn, is een vraagteken, maar van onze kant zijn we redelijk tevreden. We willen ons altijd verbeteren, maar er gebeurden geen vreemde dingen vandaag. We moeten alleen zorgen dat we er morgen bijzitten", vervolgt Verstappen.

Bocht tien op het circuit in Barcelona is dit jaar aangepast, waardoor de coureurs er met meer snelheid doorheen kunnen. Volgens Verstappen zitten er twee kanten aan die aanpassing. "Ik was hier al eerder, toen ze de bocht net veranderd hadden. Ik denk dat het beter is als je een snelle ronde wilt rijden. Het is sneller en leuker, maar voor het inhalen denk ik dat het slechter is."

Het Grand Prix-weekend in Spanje gaat voor Verstappen zaterdag verder met de derde vrije training (12.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur). De race begint zondag om 15.00 uur.