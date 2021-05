Lewis Hamilton en Valtteri Bottas hebben vrijdag de eerste en tweede tijd neergezet bij de tweede vrije training voor de Grand Prix van Spanje. Max Verstappen en zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez gaven flink wat toe op het Mercedes-duo.

Hamilton noteerde met 1.18,170 de snelste tijd bij de middagsessie op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Bottas zat daar iets meer dan een tiende achter (1.18,309).

Verstappen eindigde als negende in 1.18,785. De Nederlander was wel de enige coureur in de top tien die zijn snelste tijd op de langzamere mediumband klokte. Hij brak zijn enige poging voor een snelle ronde op de zachtste banden af nadat hij een foutje maakte in de laatste sector. Pérez werd tiende met een snelste tijd van 1.18,918.

Verstappen eindigde eerder op vrijdag in de eerste training als tweede, vlak achter Bottas.

Top 10 tweede vrije training 1. Lewis Hamilton 1.18,170

2. Valtteri Bottas +0,139

3. Charles Leclerc +0,165

4. Esteban Ocon +0,296

5. Fernando Alonso +0,348

6. Pierre Gasly +0,423

7. Yuki Tsunoda +0,449

8. Carlos Sainz +0,504

9. Max Verstappen +0,615

10. Sergio Pérez +0,748

Leclerc geeft weinig toe op Bottas

Ferrari, Alpine en AlphaTauri kwamen goed voor de dag in de tweede training. Ferrari-coureur Charles Leclerc zette de derde tijd neer en gaf minder dan drie honderdsten toe op Bottas (1.18,335).

Het Alpine-duo Esteban Ocon (vierde) en Fernando Alonso completeerde de top vijf, gevolgd door de AlphaTauri-coureurs Pierre Gasly (zesde), Yuki Tsunoda (zevende) en Ferrari-rijder Carlos Sainz (achtste).

Zaterdag staan de derde vrije training (12.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur) op het programma. De race begint zondag om 15.00 uur.