Max Verstappen heeft vrijdag de tweede tijd gereden tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje. Mercedes-rijder Valtteri Bottas was de snelste op Circuit de Barcelona-Catalunya.

In tegenstelling tot zijn Mercedes-concurrenten reed Verstappen namens Red Bull Racing lang op de langzamere harde band, waardoor hij met 1.19,919 niet echt bij de absolute toptijden in de buurt kwam. In de slotfase verbeterde hij zich flink op de zachte compound: 1.18,537.

De snelste tijd was op dat moment al in handen van Bottas, die 1.18,504 klokte. Zijn teamgenoot en wereldkampioen Lewis Hamilton completeerde de top drie met een tijd van 1.18,627.

De oefensessie verliep niet helemaal vlekkeloos voor Verstappen, die halverwege een nieuwe voorvleugel op zijn auto moest laten zetten. De Nederlander had schade opgelopen toen hij te hard over een kerbstone reed.

Top 10 eerste vrije training 1. Valtteri Bottas 1.18,504

2. Max Verstappen +0,033

3. Lewis Hamilton +0,123

4. Lando Norris +0,440

5. Charles Leclerc +0,492

6. Carlos Sainz +0,516

7. Pierre Gasly +0,558

8. Sebastian Vettel +0,730

9. Sergio Pérez +0,845

10. Lance Stroll +0,925

Negende tijd voor Pérez

McLaren-rijder Lando Norris (1.18,944) en Charles Leclerc van Ferrari (1.18,996) waren de enige andere coureurs die onder de 1.19 doken. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez reed met 1.19,349 de negende tijd.

Later op vrijdag, om 15.00 uur, volgt de tweede training in Barcelona. Dat is ook het begintijdstip van de race op zondag. Zaterdag staan eerst nog de derde training en de kwalificatie op het programma.

Vorig jaar eindigde Verstappen achter Hamilton als tweede in Barcelona. Vijf jaar geleden luisterde hij er zijn Red Bull-debuut op met zijn eerste overwinning als Formule 1-coureur.