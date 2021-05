Lewis Hamilton stelt dat hij zijn leiding in de WK-stand na drie races vooral te danken heeft aan de fouten die concurrent Red Bull Racing maakt. De wereldkampioen van Mercedes denkt dat het team van Max Verstappen niet de volle potentie benut.

"Ik denk dat Red Bull sneller is dan wij, maar ze maken te veel fouten", zegt Hamilton tegen Sky Sports. Hij waarschuwt Mercedes dat er verbeterd moet worden. "We kunnen er niet op vertrouwen dat ze die fouten blijven maken."

Als voorbeeld haalt Hamilton de kwalificatie voor de Portugese Grand Prix van afgelopen weekend aan, waarin Verstappen eigenlijk de snelste tijd reed. Die tijd werd de Nederlander echter afgenomen, omdat hij de track limits had overschreden.

"Als hij die tijd had mogen houden, was hij een paar tienden sneller geweest dan wij. Ze lijken dus eerder sneller geworden in vergelijking met ons dan andersom", aldus Hamilton. "We hebben nog veel werk te doen."

Tijdschema GP Spanje Vrijdag 11.30-12.30 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 15.00-16.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 12.00-13.00 uur: Derde vrije training

Zaterdag 15.00 uur: Kwalificatie

Zondag 15.00 uur: Race

'Mijn ervaring kan me helpen'

De 36-jarige Hamilton erkent overigens dat hij zelf dit seizoen ook niet foutloos is. Zo schoof hij tijdens de tweede race van het seizoen op het circuit van Imola van de baan. Hij werd er uiteindelijk tweede achter Verstappen.

"Maar daar ben ik dankbaar voor, want het maakt je nu eenmaal sterker als je van zulke ervaringen leert", aldus de zevenvoudig wereldkampioen, die denkt dat zijn ervaring hem wellicht helpt in de titelstrijd met Verstappen.

"Max doet het geweldig, hij heeft een titelwaardige auto en een titelwaardig team. We gebruiken onze ervaring in de manier waarop we ons voorbereiden en ons herstellen na moeilijke weekenden. Die ervaring kan mij helpen."

Hamilton en Verstappen komen vrijdag in actie tijdens de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Spanje, die zondag om 15.00 uur verreden wordt.