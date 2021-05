Max Verstappen keert dit weekend bij de Grand Prix van Spanje in Barcelona terug op het circuit waarop hij vijf jaar geleden autosporthistorie schreef. Hoe Formule 1 vanaf 15 mei 2016 een volkssport in Nederland werd.

Het is de donderdag voor de Grand Prix van Spanje in 2016 als de dan achttienjarige Verstappen voor het eerst in Red Bull Racing-outfit de paddock in loopt. Samen met Daniil Kvyat, wiens stoeltje Verstappen bij Red Bull overneemt, staat hij al anderhalve week in het middelpunt van de belangstelling in de Formule 1-wereld.

Het is pas 23 races geleden dat Verstappen zijn debuut maakte in de koningsklasse van de autosport. Bij Toro Rosso maakte hij indruk met een aantal sterke races, die zich kenmerkten door gewaagde inhaalacties.

"Voorafgaand aan de race was het al heel spannend", blikt Ziggo Sport-pitsreporter Jack Plooij terug op dat bewuste weekend. "Er was een hoop gedoe en opeens moest hij in die auto stappen. Plotseling had hij het materiaal om een Grand Prix in de Formule 1 te winnen."

Max Verstappen voor het eerst in Red Bull-outfit voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje in 2016. Max Verstappen voor het eerst in Red Bull-outfit voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje in 2016. Foto: Red Bull

'Zouden ze wel het juiste bandje hebben?'

Het Formule 1-seizoen 2016 wordt gedomineerd door Mercedes, dat met Lewis Hamilton en Nico Rosberg twee coureurs heeft die met elkaar om de titel strijden. Hoewel het jaar nog jong is, is al duidelijk dat de concurrerende teams in de meeste Grands Prix een bijrol zullen vervullen.

Als teamgenoten Hamilton en Rosberg elkaar kort na de start op het Circuit de Barcelona-Catalunya van de baan tikken, is duidelijk dat zich een Formule 1-sprookje kan ontvouwen. Verstappen hoopte vooraf op een podiumplek, maar knokt opeens om de leiding in een Grand Prix in de Formule 1.

Plooij staat ondertussen in de paddock om uitvallers te interviewen. De race krijgt hij zoals altijd alleen mee via het commentaar van zijn Ziggo Sport-collega Olav Mol. "Op een gegeven moment heb je wel in de gaten dat er iets bijzonders aan het gebeuren is", vervolgt hij.

"Toen Max de Formule 1 in kwam, wisten we allemaal dat hij vroeg of laat een race zou gaan winnen. Maar dat we nu al het Wilhelmus zouden gaan horen, was wel heel bijzonder. Ik vroeg me af: zouden ze wel het juiste bandje hebben?"

Het moment waarop Max Verstappen de jongste Grand Prix-winnaar ooit wordt. Het moment waarop Max Verstappen de jongste Grand Prix-winnaar ooit wordt. Foto: Red Bull

Verstappens eerste zege is kijkcijferrecord

Verstappen pakt na de pitstops de leiding en slaagt er rondes lang in om de Ferrari van oud-wereldkampioen Kimi Räikkönen achter zich te houden. Als hij over de finish komt, is hij niet alleen de eerste Nederlandse Grand Prix-winnaar, maar ook de jongste winnaar aller tijden.

Plooij: "Toen Max het vierkantje (een plek waar journalisten de coureurs interviewen, red.) binnen kwam lopen, begonnen alle verslaggevers spontaan voor hem te klappen en kreeg hij een staande ovatie. Maar we hebben de afspraak dat hij ons altijd als eerste te woord staat. Hij kwam naar mij toe lopen en opeens zat ook iedereen naar mij te kijken."

"Ik heb Max op de circuits in de luiers zien opgroeien en nu had hij een race in de Formule 1 gewonnen. Ik had op dat moment geen idee wat ik moest doen of zeggen en ben wel duizend doden gestorven. Moest ik hem een knuffel, een zoen of een hand geven? Uiteindelijk pakte ik de microfoon en zei ik maar gewoon: gefeliciteerd."

De zege van Verstappen werd bekeken door 1,1 miljoen mensen, wat op dat moment een kijkcijferrecord was voor betaalzender Ziggo Sport. Naar het debuutseizoen van Verstappen in 2015 keken gemiddeld ruim 300.000 mensen, met uitschieters naar de 800.000 als de races op het open net bij Veronica werden uitgezonden. In het nog Verstappen-loze seizoen 2014 keken gemiddeld 124.000 mensen naar de Grands Prix.

De Grand Prix van Oostenrijk werd voor de coronapandemie jaarlijks bezocht door duizenden Nederlandse fans. De Grand Prix van Oostenrijk werd voor de coronapandemie jaarlijks bezocht door duizenden Nederlandse fans. Foto: Red Bull

Vraag naar Formule 1-reizen neemt toe

Ook in de maanden na Verstappens zege blijft de interesse in de Formule 1 groot, weet ook Sportreizen.com, dat tot dan toe alleen voetbalreizen faciliteerde. "We speelden al langer met het idee om Formule 1-tripjes te organiseren en na die zege van Verstappen werd de vraag alleen maar groter", vertelt directeur Roy Liebrand.

"Dus daar zijn we in het daaropvolgende jaar mee begonnen. Er zijn diehardfans die puur voor de races naar het circuit gaan, maar er is ook veel vraag van de iets minder grote fans die eens een Grand Prix willen bezoeken. Mensen die een Grand Prix-bezoek willen combineren met een korte vakantie of stedentrip."

Bij de kartbanen van Bleekemolen Race Planet was ook een 'Verstappen-effect' te zien. "We kwamen net uit de recessie toen Max begon te rijden en van daaruit zagen we de interesse in het karten toenemen", zegt voormalig Formule 1-coureur Michael Bleekemolen, samen met zijn zoons Jeroen en Sebastiaan de oprichter van Race Planet.

"Die interesse zagen we groeien sinds Max zijn eerste Grand Prix won. Vaak zijn het vaders die de baan dan voor een zogeheten familyheat afhuren en hun kinderen van een jaar of dertien à veertien gaan uitleggen hoe ze moeten rijden. We hebben de nieuwe Max wat dat betreft al vaak voorbij zien komen."

Verstappen knokt dit jaar met Hamilton om wereldtitel. Verstappen knokt dit jaar met Hamilton om wereldtitel. Foto: Pro Shots

Interesse in F1 werd in jaren na Verstappens zege nog groter

Volgens Plooij komt de toename van de populariteit van de Formule 1 niet alleen door Verstappen. "Ik denk dat je Olav Mol heel erg tekortdoet als je zegt dat de grote populariteit van de Formule 1 in Nederland alleen door Max komt", zegt Plooij over zijn collega-commentator, die al sinds 1991 verslag doet bij de Grands Prix.

"Olav heeft de Formule 1 in Nederland helemaal vanaf nul opgebouwd en veel mensen zijn met hem opgegroeid. In zijn commentaar probeert hij ook de nieuwe fans te bedienen. Het is niet voor niets dat hij één of twee keer per weekend 'de rode Ferrari' zegt. Dat is bedoeld voor die ene mevrouw of meneer op de bank die voor het eerst Formule 1 kijkt", aldus Plooij.

De interesse in de Formule 1 is in de seizoenen na Verstappens eerste zege alleen maar groter geworden. Nu de Red Bull-coureur dit jaar eindelijk om de titel lijkt te kunnen strijden met Lewis Hamilton, neemt de interesse in de koningsklasse van de autosport opnieuw toe. Zo zagen liefst 2,8 miljoen mensen op Ziggo Sport hoe Verstappen in de eerste race van dit jaar door Hamilton werd geklopt in Bahrein.

"Verstappen is ook nu weer hot", weet Liebrand. "De boekingen beginnen bij ons weer binnen te stromen en er is veel vraag naar de Grands Prix. De Nederlandse fans kunnen niet wachten om weer de Grands Prix te bezoeken."

De kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje begint zaterdag om 15.00 uur. De race gaat zondag op datzelfde tijdstip van start.