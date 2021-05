Het verbaast Lewis Hamilton niet dat zijn team Mercedes in de laatste dagen een aantal medewerkers is kwijtgeraakt aan concurrent Red Bull Racing. Volgens de wereldkampioen is dat een logisch gevolg van het succes dat hij met Mercedes heeft.

Red Bull, dat in 2025 voor het eerst met een zelfgebouwde motor moet rijden, sloeg bijna twee weken geleden een belangrijke slag door motorontwikkelaar Ben Hodgkinson binnen te halen en nam donderdag nog eens vijf engineers van Mercedes over.

"Ik maak me er niet heel druk om. Het speelt zich allemaal op de achtergrond af en ik weet dat Toto (Wolff, de teambaas van Mercedes, red.) zijn best doet om alles zo goed mogelijk te beheren", zei Hamilton donderdag bij het persmoment in de aanloop naar het raceweekend in Barcelona.

"Iedereen binnen ons team is geweldig, dus het is geen verrassing dat ze in de belangstelling staan. We hebben veel succes gehad. Maar uiteindelijk moeten we allemaal onze eigen reis bepalen. Ons team is niet afhankelijk van één of vijf mensen. Het gaat om het collectief."

Tijdschema GP Spanje Vrijdag 11.30-12.30 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 15.00-16.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 12.00-13.00 uur: Derde vrije training

Zaterdag 15.00 uur: Kwalificatie

Zondag 15.00 uur: Race

'Wil geen psychologische spelletjes spelen'

Hamilton wilde niet te diep ingaan op de vraag of er sprake is van een psychologisch spel tussen Red Bull en Mercedes. "Daar hoef ik me niet op te concentreren en daar hou ik ook niet echt van", zei de 36-jarige Brit.

"Ik probeer gewoon het beste uit mezelf te halen en ik weet dat ik tot geweldige dingen in staat ben. Ik heb niet het gevoel dat ik iemand anders moet afschrikken of spelletjes moet spelen."

Hamilton lijkt dit seizoen voor een spannende strijd om de wereldtitel te staan met Max Verstappen. Van de eerste drie races won de Mercedes-coureur er twee en zijn concurrent van Red Bull één.

Het Formule 1-seizoen gaat dit weekend verder in Barcelona, waar vrijdag de eerste twee trainingen worden verreden. De Grand Prix van Spanje begint zondag om 15.00 uur.