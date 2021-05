Valtteri Bottas is niet bang dat hij nog tijdens dit seizoen zijn stoeltje bij Mercedes kwijtraakt. De Finse coureur werd donderdag in Barcelona geconfronteerd met geruchten dat hij op korte termijn moet plaatsmaken voor George Russell.

"Ik ben niet bang dat ik tussentijds moet vertrekken, dat gebeurt niet bij ons team", zei Bottas donderdag op een persconferentie voor de Grand Prix van Spanje.

"Er is slechts één team in de Formule 1 dat zulke dingen wel doet, en dat is niet Mercedes", aldus de Fin. Daarmee doelde hij op concurrent Red Bull, die in 2016 Daniil Kvyat aan de kant zette ten faveure van Max Verstappen en drie jaar later Pierre Gasly inruilde voor Alexander Albon.

"Ik heb een contract voor dit seizoen en dat zal gerespecteerd worden", zei Bottas. Daarmee hoopte hij geruchten over de komst van de talentvolle Williams-coureur Russell naar Mercedes de kop in te drukken. Mercedes-teambaas Toto Wolff is ook de manager van de 23-jarige Brit.

Bottas ervan overtuigd dat zijn harde werken beloond wordt

De 31-jarige Bottas presteert ook in zijn vijfde seizoen bij Mercedes minder dan teamgenoot Lewis Hamilton. Dit jaar kwam Bottas nog niet verder dan twee derde plaatsen. Vorige week mocht hij in Portugal van poleposition starten, maar moest hij in de race Hamilton en Max Verstappen opnieuw voor laten gaan.

Bottas is niet bang dat hij dit seizoen stalorders krijgt om Hamilton te helpen, zoals in voorgaande jaren soms gebeurde. "Ik maak me daar geen zorgen over. Ik weet dat ik een achterstand in de WK-stand heb, maar het seizoen is nog lang."

"Het is nu nog veel te vroeg om daarover na te denken. Ik ben ervan overtuigd dat mijn harde werk zich zal uitbetalen. De resultaten zullen komen."