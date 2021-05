Max Verstappen raakte vorige week poleposition en de snelste raceronde kwijt door tracklimits. Toch weerhoudt dat de coureur van Red Bull Racing er niet van de randjes op te blijven zoeken in de strijd met Mercedes.

"Het waren twee duren momenten in Portugal", zei Verstappen donderdag op een persconferentie voor de Grand Prix van Spanje. "Maar zo ben ik nu eenmaal, ik wil alles uit de auto halen."

De 23-jarige Limburger zal ook in Barcelona risico's nemen. "Ik zal nooit tevreden zijn met een tweede of derde plek. Ik wil winnen en niet stilletjes achter Mercedes aan rijden."

In Portimão spelen de tracklimits een grotere rol dan op de meeste andere circuits, stelde Verstappen. "Op sommige banen is het moeilijk om de grenzen van het circuit te respecteren."

"Het probleem is dat elke baan anders is: soms ligt er een grindbank naast het circuit, soms een soort stoeprand en soms alleen een witte lijn. Wat mij betreft zouden ze overal grind neerleggen."

"Het zou het eerlijkst zijn als er een duidelijke en harde barrière langs de baan was", vindt Verstappen. "Maar veel anderen zijn daar geen voorstander van."

Verstappen wil niet spreken van oorlog met Mercedes

Eerder op donderdag werd bekend dat Red Bull opnieuw een aantal oud-engineers van grote concurrent Mercedes heeft overgenomen. Verstappen kreeg op de persconferentie de vraag of deze slag belangrijk was in de oorlog tussen beide teams.

"Ik zou niet van een oorlog willen spreken", antwoordde de coureur. "We zijn gewoon competitief en soms is het een felle strijd. Ik heb veel respect voor Lewis Hamilton en heb er ook geen probleem mee om het toe te geven als hij het goed heeft gedaan."

Verstappen noemde de overstap van de Mercedes-technici naar Red Bull "interessant, maar normaal". "Een nieuw werkproject kan altijd interessant zijn voor mensen. Als je lange tijd op dezelfde plek zit, dan zoek je soms een nieuwe uitdaging."