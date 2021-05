Red Bull Racing heeft donderdag een nieuwe, belangrijke stap gezet met het oog op de toekomst in de Formule 1. Het team van Max Verstappen heeft vijf nieuwe engineers aangetrokken, die allemaal recent voor concurrent Mercedes werkten.

Bijna twee weken geleden sloeg Red Bull al een belangrijke slag door motorontwikkelaar Ben Hodgkinson binnen te halen. De Engelsman is sinds 2017 hoofd technische ontwikkeling bij Mercedes, dat de Formule 1 al jaren domineert.

Nu zijn Steve Blewett, Omid Mostaghimi, Pip Clode, Anton Mayo en Steve Brodie aangetrokken, die ieder hun eigen rol krijgen. Red Bull laat weten dat er in de komende weken ook nog een hoofd mechanische ontwikkeling zal worden aangesteld.

In 2025 moet Red Bull voor het eerst met een zelfgebouwde motor gaan racen. Het Oostenrijkse team krijgt de huidige Honda-krachtbron, waarmee ook zusterteam AlphaTauri rijdt, vanaf volgend jaar in eigen beheer.

Horner: 'Vijftal brengt ervaring en innovatie mee'

Red Bull-teambaas Christian Horner is content met de vijf aanwinsten. "Onze missie om alles in de Formule 1 zelf te gaan ontwikkelen is spannend, maar ook veeleisend. We weten dat we alleen succes kunnen boeken als we de beste en slimste mensen binnenhalen", zegt hij.

"Naast Ben Hodgkinson brengt ieder van de vandaag aangestelde medewerkers een schat aan ervaring, expertise en innovatie mee. Ze bieden ons het sterkst mogelijke technische platform voor de toekomst."

Red Bull lijkt dit seizoen voor het eerst in jaren te kunnen wedijveren met Mercedes. Van de eerste drie races werden er twee gewonnen door Lewis Hamilton en één door Verstappen. Komende zondag staat in Barcelona de vierde Grand Prix van 2021 op het programma.