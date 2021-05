In het Spaanse dorpje Montmeló aan de rand van Barcelona wordt dit weekend de Grand Prix van Spanje gehouden. Weerplaza praat je bij over de weersverwachting rond de vierde race van het seizoen.

Het belooft op voorhand een weekend met wisselende omstandigheden te worden. Tijdens de race zou het namelijk weleens kunnen gaan regenen, terwijl het tijdens de kwalificatie zeer waarschijnlijk droog blijft.

Donderdag is het weer in Montmeló nog dik in orde. De zon laat zich regelmatig zien en het blijft zo goed als droog in de omgeving van Barcelona. Vrijdag in de namiddag is een enkele bui niet uitgesloten.

Zaterdag belooft dan weer een stralende dag te worden met veel zonneschijn. Met dik 26 graden is het ook nog eens behoorlijk warm.

Zondag slaat het weer om

Zondag is het weer duidelijk anders dan de voorgaande dagen. Er zijn namelijk vrij veel wolkenvelden en vanuit het westen van Spanje komen buien steeds dichterbij. Zoals het er nu naar uitziet bereiken de buien Montmeló aan het eind van de middag.

Dat betekent dat de race grotendeels droog verloopt, maar dat het richting het einde weleens nat kan worden. Het is nog even afwachten hoe laat de buien precies komen, maar het natte weer is zeker iets om rekening mee te houden.

Dit bericht wordt zaterdag geüpdatet.