Op Circuit de Barcelona-Catalunya staat dit weekend de Grand Prix van Spanje op het programma. Voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde beantwoordt vijf vragen over de vierde race van het seizoen.

We zijn nu drie races onderweg en Mercedes en Red Bull doen nog steeds nauwelijks voor elkaar onder. Durf jij al te zeggen welk team op dit moment de overhand heeft?

"Bij de laatste race had Mercedes de betere auto en in de Grands Prix daarvoor had Red Bull de overhand. In Portimão waren er bepaalde omstandigheden waarin Mercedes sneller was. Het was bijvoorbeeld koud en het asfalt had weinig grip. Als we naar circuits gaan waar het warm wordt, gaat Red Bull weer sneller zijn en de meeste van die circuits moeten nog komen."

In hoeverre is Barcelona representatief voor de rest van het seizoen?

"De teams kennen het circuit heel goed. Dit seizoen is er weliswaar niet getest, maar in de afgelopen jaren gebeurde dat wel. De baan kent dus bijna geen geheimen. Daardoor zouden we dit weekend al een goed beeld kunnen gaan krijgen van wie nu precies de snelste auto heeft."

Max Verstappen werd bij de Grand Prix van Spanje in 2016 de jongste Grand Prix-winnaar aller tijden. Max Verstappen werd bij de Grand Prix van Spanje in 2016 de jongste Grand Prix-winnaar aller tijden. Foto: Red Bull

Inhalen is traditiegetrouw lastig in Barcelona. Een poleposition pakken is dus mogelijk extra belangrijk. Wie heeft volgens jou de beste papieren?

"Dat vind ik altijd heel moeilijk om te zeggen als er nog geen meter gereden is. Maar het zal ongetwijfeld weer tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton gaan. In Portimão pakte Valtteri Bottas nog verrassend de pole. Dat was leuk voor die jongen en het zal hem ongetwijfeld een goede boost geven. Maar dat zie ik hem niet snel nog een keer doen."

Over Bottas gesproken, in Engeland waren er deze week geruchten dat Mercedes mogelijk nog voor het eind van dit seizoen afscheid van hem gaat nemen. Zou er enige kern van waarheid in dat verhaal zitten?

"Nee, dat denk ik niet. De oorspronkelijke bron van dat verhaal was The Daily Mail en die krant zou het natuurlijk ook mooi vinden als George Russell dat stoeltje krijgt. Het zou ook onverstandig zijn om tijdens het seizoen zo'n wissel door te voeren."

Lando Norris staat knap derde in de WK-stand. Lando Norris staat knap derde in de WK-stand. Foto: Getty Images

Tot slot, welke coureur van buiten Red Bull en Mercedes heeft jou tot nog toe het meest verrast?

"Lando Norris. We weten met z'n allen hoe goed Daniel Ricciardo is en daar rekent Norris nu heel overtuigend mee af. Ricciardo zit weliswaar bij een nieuw team, maar hij kan echt gas geven en is gewoon een goede coureur. Norris heeft een aantal sterke races achter de rug en staat niet voor niets derde in het kampioenschap."