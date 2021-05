Max Verstappen verwacht dat hij dit weekend in Barcelona een beter beeld krijgt van de ware snelheid van Red Bull Racing en Mercedes. De 22-jarige Nederlander begint bij de Grand Prix van Spanje met een achterstand van acht punten op WK-leider Lewis Hamilton aan de vierde race van het seizoen.

"Ik denk dat het een goed circuit voor ons kan zijn, maar tegelijkertijd zal Mercedes ook weer sterk voor de dag komen", zegt Verstappen woensdag op de site van Red Bull Racing.

"Het zal heel close worden en vooral gaan afhangen van wie de juiste afstelling van de auto vindt. Als het gaat om grip is Barcelona vergeleken met de vorige race in Portimão een normaal circuit. We zullen hier dan ook de ware snelheid van de auto's weer gaan zien."

Verstappen is zich er van bewust dat hij en zijn team in het titelgevecht geen steek kunnen laten vallen. "We moeten ervoor zorgen dat we ons ieder weekend blijven verbeteren. Zelfs bij een overwinning zijn er nog genoeg punten waar we progressie kunnen boeken."

Max Verstappen werd bij de Grand Prix van Spanje in 2016 de jongste Grand Prix-winnaar aller tijden.

'Barcelona blijft een speciale plek'

Verstappen keert in Barcelona ook terug op de plek waar hij in 2016 zijn eerste Grand Prix-zege boekte. Tijdens zijn eerste race voor Red Bull Racing pakte hij op achttienjarige leeftijd meteen de zege en werd zo de jongste Grand Prix-winnaar ooit.

"Barcelona zal om die reden altijd een speciale plek voor me blijven", vervolgt Verstappen, die inmiddels op elf Grand Prix-zeges staat.

"Ik word niet snel emotioneel, maar die dag zaten mijn tranen hoog. Op zo'n moment spookt alles door je hoofd. Mensen zien je alleen winnen, maar ze vergeten hoe hard je ervoor moest werken."

Max Verstappen feliciteert Lewis Hamilton met zijn zege van zondag in Portimão.

'Honderd races zijn voorbijgevlogen'

Naast dat het dit weekend vijf jaar geleden is dat Verstappen zijn eerste race won, staat de Limburger nog voor een andere mijlpaal. Zondag begint hij namens Red Bull Racing voor de honderdste keer aan een Grand Prix.

"Die honderd races zijn voorbijgevlogen. Om eerlijk te zijn wist ik niet eens dat het er al zoveel waren. De sfeer in het team is nog steeds heel goed en we motiveren elkaar om beter te worden", aldus Verstappen, die in principe nog een contract tot eind 2023 heeft.

"Zowel op als naast de baan hebben we een goede verstandhouding met elkaar. Voor mij voelt het heel goed om onderdeel te zijn van dit team en dat hoop ik dan ook nog jaren te blijven."