Romain Grosjean keert volgende maand voor even terug in de Formule 1. De 35-jarige Franse coureur heeft van Mercedes een uitnodiging gekregen voor een testdag op Circuit Paul Ricard in zijn thuisland.

Grosjean was in november als coureur van Haas betrokken bij een horrorcrash tijdens de Grand Prix van Bahrein. Zijn auto brak in tweeën en ging in vlammen op, nadat hij met hoge snelheid in de vangrail was beland. Grosjean wist te ontsnappen, maar liep wel brandwonden aan zijn hand op.

De routinier moest daardoor de laatste twee races van het seizoen missen, en aangezien hij na dat jaar zou vertrekken bij Haas, kwam er zo een abrupt einde aan zijn Formule 1-carrière. Mercedes-teambaas Toto Wolff beloofde hem toen echter al snel een test bij 'zijn' renstal en houdt nu woord.

Grosjean rijdt tijdens de Grand Prix van Frankrijk van 25 tot en met 27 juni eerst enkele demonstratierondjes in de Mercedes W10 uit 2019 en zal enkele dagen later een volledige testdag afwerken in de kampioenswagen van Lewis Hamilton van twee jaar geleden.

'Heb er zoveel zin in om opnieuw in een F1-auto te springen'

Grosjean kijkt daar enorm naar uit. "Ik heb er zoveel zin in om opnieuw in een F1-auto te springen. Het zal een bijzondere kans voor me zijn en het rijden in een WK-winnende Mercedes zal een unieke ervaring zijn", zegt hij woensdag op de website van Mercedes.

"Ik ben Mercedes en in het bijzonder Toto ontzettend dankbaar voor deze kans. Ik hoorde in mijn ziekenhuisbed in Bahrein voor het eerst over de mogelijkheid om in een Mercedes te rijden, toen Toto de media toesprak. Dat nieuws lezen vrolijkte me enorm op."

Grosjean, die acht jaar actief was in de Formule 1, is dit jaar te bewonderen in de Amerikaanse IndyCar Series. Hij komt namens Dale Coyne Racing alleen in actie op de stratencircuits en reguliere circuits. De razendsnelle ovals, waar onder meer de Indianapolis 500 op wordt verreden, laat hij schieten.