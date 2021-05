Er mogen komende zondag toch duizend fans aanwezig zijn bij de Grand Prix van Spanje in de Formule 1. De gelukkigen zijn mensen die lid zijn van het Circuit de Barcelona-Catalunya.

De organisatie van de GP van Spanje hoopte in eerste instantie op zo'n vijftienduizend fans, maar twee weken geleden zei de Catalaanse overheid dat de vierde Grand Prix van het seizoen achter gesloten deuren moet worden gehouden vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen.

De noodtoestand in Spanje wordt echter komende zondag opgeheven, waardoor er op het laatste moment toch nog wat fans worden toegelaten.

Aangezien meer dan duizend mensen een abonnement bij het circuit hebben, zal deze week een loterij gehouden worden onder alle belangstellenden, meldt de organisatie maandag in een verklaring.

De supporters krijgen een vooraf toegewezen zitplaats op de hoofdtribune, bij start-finish. Er gelden afstandsregels, mondkapjes zijn verplicht en fans komen pas op het circuit na een temperatuurmeting.

"Het is van groot belang dat we onze deuren kunnen openen en de steun van onze loyale leden kunnen belonen", zegt Josep Lluís Santamaría, algemeen directeur van het Circuit de Barcelona-Catalunya. "Hoewel het nog om een klein aantal fans gaat, kunnen we een voorbeeld zijn van hoe supporters veilig bij sportevenementen kunnen zijn."

129 Terugblik: Is Red Bull wel opgewassen tegen Mercedes?

In Bahrein waren er ook fans

Bij de eerste Grand Prix van dit F1-seizoen, eind maart in Bahrein, waren een paar duizend (gevaccineerde) fans aanwezig. Afgelopen weekend in Portugal en twee weken daarvoor in Italië mochten er geen supporters bij de Grands Prix zijn.

Na drie races gaat regerend wereldkampioen Lewis Hamilton aan de leiding in het WK-klassement, voor Max Verstappen.