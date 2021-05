Tijdens de Grand Prix van Portugal van zondag was Mercedes voor het eerst in 2021 duidelijk sneller dan Red Bull. Een incident of een trend? Dat en vier andere zaken die opvielen tijdens de race op het circuit van Portimão.

1. Red Bull Racing laat (weer) progressie zien

Max Verstappen-fans hoeven niet te vrezen dat Mercedes Red Bull 'voorbij' is in snelheid, nu de zwarte auto's op Portimão de bovenliggende partij waren. Ja, Hamilton ging de Nederlander vrij makkelijk voorbij en won relatief onbedreigd, maar van overmacht was zeker geen sprake.

Terugkijkend naar de race van vorig seizoen in Portugal toonde dit weekend alleen maar aan welke stap het team van Verstappen heeft gezet. Destijds kon Red Bull in de race absoluut geen vuist maken en finishte Verstappen ruim een halve minuut achter Hamilton. Nu zat de Limburger met zijn RB16B rondenlang vlak achter Bottas, op een baan die zijn auto (zo herhaalde hij meerdere keren dit weekend) niet goed ligt.



Elke auto komt circuits tegen waarop het minder gaat en de Red Bull had duidelijk moeite in de langzamere bochten van Portimão. Verstappen klaagde over een gebrek aan grip en kwam bovendien een beetje topsnelheid tekort op het rechte stuk. In dat licht is een tweede plaats een goed resultaat en Verstappen zag dat zelf duidelijk ook zo.

De komende weken komen er circuits aan waarop de Red Bull juist sneller zal zijn. Monaco staat bijvoorbeeld met rood omcirkeld op de kalender in het hoofdkwartier in Milton Keynes, omdat de relatief korte Red Bull daar traditioneel sneller is dan de lange Mercedes. Maar Verstappen kan eerst uitkijken naar het asfalt in Barcelona, waar komend weekend wordt geracet. Daar is veel meer grip dan op de gladde achtbaan in de Algarve.

2. Norris duidelijk best of the rest

Voor de derde race op rij liet Lando Norris zondag zien dat hij een toptalent van de buitencategorie is. Net als in Bahrein en op Imola moest de 21-jarige Brit van de zevende startplaats komen en wéér was hij best of the rest, nu met een vijfde plaats.



Norris is met zijn McLaren sterk in de openingsfase. De manier waarop de Engelsman in de openingsronde Esteban Ocon buitenom inhaalde in bocht 12 was indrukwekkend. Later wist hij ook nog oud-teamgenoot Carlos Sainz én Sergio Pérez te verschalken.



"Als alle auto's van Red Bull en Mercedes normaal finishen, is vijfde het maximale", was McLaren-teambaas Zak Brown na afloop realistisch. Het valt te hopen dat op het hoofdkwartier in Woking nog wat stappen worden gezet, want de Formule 1 kan een Norris die vooraan meedoet erg goed gebruiken.

Lando Norris ging in de openingsfase voorbij Sergio Pérez in de Red Bull. Lando Norris ging in de openingsfase voorbij Sergio Pérez in de Red Bull. Foto: Getty Images

3. Alpine heeft bergen werk verzet

Ocon viel dan wel ten prooi aan de opstomende Norris, toch had Alpine met een zevende en een achtste plaats een sterk weekend in Portimão. Het Brits-Franse team had nogal wat updates meegenomen naar Portugal en de auto was direct veel beter dan in de twee openingsraces.



Opvallend genoeg is het niet tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso (39) die de kar trekt bij Alpine, maar zijn vijftien jaar jongere teamgenoot Ocon. Toch was ook de prestatie van Alonso knap: de Spanjaard ging namelijk van de dertiende naar de achtste plaats en moest daarbij best wat snelle auto's voorbij. Over een week is de race in Barcelona een mooi meetmoment hoezeer Alpine zich écht kan mengen in de strijd met McLaren en Ferrari.

4. Schumacher heeft geen kind aan Mazepin

Sinds Haas met een nieuw coureursduo aan de start verscheen, gaat het heel vaak - niet al te positief - over Nikita Mazepin. De Russische miljardairszoon verkent regelmatig de grindbakken langs de circuits en komt niet in beeld met snelle rondes, maar wel omdat zijn tijden worden afgenomen.



Eigenlijk zou het meer over Mick Schumacher moeten gaan, want 'de zoon van' doet het (zeker vergeleken met Mazepin) hartstikke goed. De regerend Formule 2-kampioen heeft qua snelheid geen kind aan zijn teamgenoot en verschalkte zondag zelfs de snellere Williams van Nicholas Latifi. Het maakt het extra jammer dat Schumacher het met zo'n langzame auto moet doen in zijn debuutjaar.

Mick Schumacher (47) blijft meestal op de baan, Nikita Mazepin (9) rijdt er vaak naast. Mick Schumacher (47) blijft meestal op de baan, Nikita Mazepin (9) rijdt er vaak naast. Foto: Getty Images

5. Track limits: de coureurs valt ook wat te verwijten

Het ging in Portugal weer (te) veel over track limits en net als bij de eerste twee races van 2021 waren ze doorslaggevend. Portimão is een circuit met veel bochten die net even sneller worden als je als coureur net even buiten de baan gaat. En hoewel de wedstrijdleiding valt te verwijten dat er veel wordt geschoven met track limits (en het voor de tv-kijkers daardoor niet altijd te volgen is), valt de coureurs zelf uiteraard ook wat te verwijten.



In de documenten die de FIA rondstuurt gedurende een GP-weekend staat keurig beschreven wat wel en wat niet mag. En sowieso geldt de vaste regel dat een coureur minimaal met een deel van zijn auto op het asfalt moet blijven.

Coureurs zoeken de limiet echter net wat eerder op als ze weten dat ze niet in het gras of in het grind belanden als ze te ver gaan. Dat hoeven ze niet te doen, maar ze doen het wel. Dus worden er regelmatig tijden afgenomen of zelfs straffen uitgedeeld.



Barcelona is gelukkig al iets minder 'track limits-gevoelig' dan Portimão. Twee weken later reist het circus door naar Monaco. Daar heb je geen track limits, maar sta je als coureur gewoon in de vangrail als je te wijd gaat. Dat zal ze leren.