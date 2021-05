Red Bull-teambaas Christian Horner verwacht dat de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton gaat uitmonden in een marathon. Hamilton schreef zondag de Grand Prix van Portugal op zijn naam en vergrootte zo zijn voorsprong op de Nederlander in het kampioenschap.

"Max reed de wielen weer van zijn auto", was Horner lovend over de tweede plaats van Verstappen, die pas in de tweede fase van de race zijn meerdere moest erkennen in de Brit. "Het is echt superspannend tussen die twee. Ze zijn zeer aan elkaar gewaagd en ik denk dat dit kampioenschap geen sprint wordt, maar een marathon."

Verstappen leek in de openingsfase van de Grand Prix nog te kunnen strijden om de zege. De Red Bull-coureur ging bij de herstart na de safetycarsituatie voorbij Hamilton, maar werd even later weer ingehaald door de Mercedes-coureur. Hamilton bleef daarna buiten bereik voor Verstappen, die Valtteri Bottas nog wel wist te verschalken.

In de voorlaatste ronde maakte Verstappen een extra pitstop om de snelste raceronde - goed voor een extra WK-punt - van Bottas te pakken. De Limburger slaagde in die missie, maar raakte zijn snelste tijd kwijt omdat hij de track limits had overschreden.

Max Verstappen feliciteert Lewis Hamilton met zijn zege in Portimão. Max Verstappen feliciteert Lewis Hamilton met zijn zege in Portimão. Foto: ANP

'Regels worden niet consequent toegepast'

Net als Red Bull-topman Helmut Marko, vond ook Horner het frustrerend dat Verstappens extra punt werd afgepakt. "Volgens mij zijn we het er allemaal over een dat de regels nu niet consequent worden toegepast", vervolgde hij.

"Sergio Pérez verloor ook een plek aan een McLaren die buiten de baan kwam, maar daar werden de track limits niet toegepast. Los daarvan leveren een tweede en vierde plek wel gewoon veel punten voor ons op", aldus Horner.

Hamilton staat dankzij zijn zege met 69 punten steviger aan kop in de WK-stand. Verstappen heeft acht punten minder en Lando Norris bezet met 37 punten de derde plek. Het seizoen wordt volgende week vervolgd met de Grand Prix van Spanje in Barcelona.