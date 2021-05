Red Bull-topman Helmut Marko pleit na afloop van de Grand Prix van Portugal voor veranderingen rond de regels van track limits. Max Verstappen verloor zondag zijn snelste ronde in Portimão omdat hij te wijd was gegaan in bocht 14 en zag zaterdag ook al een mogelijke poleronde geschrapt worden.

"We zijn vanwege de track limits de zege, de snelste ronde en de poleposition misgelopen", zei een geïrriteerde Marko voor de camera van de Duitse tak van Sky Sports.

"Het is gewoon vervelend. Er moet iets veranderen. Of je maakt een obstakel met stevigere kerbstones of je legt er een grindbak of iets dergelijks neer. Als je dan buiten de baan komt, krijg je automatisch een penalty."

Het was zondag niet de eerste keer dit seizoen dat Verstappen te maken kreeg met track limits. In Bahrein moest hij zijn leidende positie teruggeven aan Hamilton, omdat hij de Mercedes-coureur buiten het reguliere asfalt had ingehaald.

De 23-jarige Limburger slaagde er daarna niet meer in om Hamilton in te halen en zag de zevenvoudig kampioen winnen.

Max Verstappen raakte zondag zijn snelste raceronde kwijt vanwege het overschrijden van de track limits. Max Verstappen raakte zondag zijn snelste raceronde kwijt vanwege het overschrijden van de track limits. Foto: ANP

'Regels worden niet consequent toegepast'

Marko verwees in zijn interview ook naar een inhaalactie van Lando Norris op Sergio Pérez. De Brit van McLaren haalde de Red Bull-coureur aan het begin van de race buiten het reguliere asfalt in.

"Norris haalde Pérez in - kwam met vier wielen buiten de baan terecht - en bij die actie werd niet ingegrepen. De regels worden niet consequent toegepast. Dit heeft niets meer met racen te maken", aldus Marko.

Hamilton staat dankzij zijn zege met 69 punten steviger aan kop in de WK-stand. Verstappen heeft acht punten minder en Lando Norris bezet met 37 punten de derde plek. Het seizoen wordt volgende week vervolgd met de Grand Prix van Spanje in Barcelona.