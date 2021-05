Winnaar Lewis Hamilton heeft naar eigen zeggen een zware Grand Prix van Portugal achter de rug. De Britse WK-leider bleef Max Verstappen zondag in Portimão ruim voor en vergrootte zo zijn voorsprong op de Nederlander in het kampioenschap.

"Dit was een heel zware race, op zowel fysiek als mentaal gebied", sprak de 36-jarige Hamilton na afloop. "Het was een lastige dag, vooral ook door de harde wind. Een foutje was daardoor zo gemaakt."

Hamilton kreeg zijn zege in Portugal niet cadeau. De Mercedes-coureur werd bij de herstart na de safetycarsituatie ingehaald door Verstappen, maar pakte de Red Bull-rijder ook weer terug.

"Ik had geen goede start en ook mijn herstart was niet best, waardoor ik mijn plek aan Max verloor", vervolgde Hamilton. "Gelukkig maakte hij daarna een foutje en kon ik hem terugpakken."

Hamilton kwam na zijn inhaalactie op Verstappen een aantal rondes vast te zitten achter teamgenoot Valtteri Bottas, die hij na enige tijd ook kon passeren. Hamilton reed vervolgens solide naar de overwinning.

Lewis Hamilton neemt de felicitaties van Max Verstappen in ontvangst. Foto: ANP

Hamilton kijkt uit naar strijd met Red Bull

Een uur na de race ging Verstappen nog wat dieper in op zijn inhaalacties op Verstappen en Bottas. "Dat Max mij in kon halen was vooral ook aan mezelf te wijten, omdat ik voorafgaand aan dat moment een fout maakte", aldus Hamilton bij F1TV.

"Omdat ik die fout ook weer heb hersteld verwijt ik mezelf niets. Ik kijk uit naar de rest van het seizoen en het gevecht met Red Bull. Ik geniet hiervan en ben voor deze strijd gemaakt."

Hamilton staat dankzij zijn zege met 69 punten steviger aan kop in de WK-stand. Verstappen heeft acht punten minder en Lando Norris bezet met 37 punten de derde plek.