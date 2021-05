Max Verstappen is over het algemeen tevreden met zijn tweede plaats in de Grand Prix van Portugal. De Red Bull-coureur moest op het circuit van Portimão Lewis Hamilton voor zich dulden.

"Het ging best aardig", zei Verstappen na afloop van de race. "Ik had een goede herstart en ik probeerde druk op Valtteri (Bottas, red.) te zetten."

Al vroeg in de race kwam de safetycar de baan op na een botsing tussen Alfa Romeo-coureurs Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi. Direct na de herstart passeerde Verstappen Hamilton, maar de Mercedes-coureur ging de Nederlander even later vrij makkelijk weer voorbij.

Vervolgens passeerde Hamilton ook zijn teamgenoot Valtteri Bottas, die Verstappen daarna rondenlang achter zich hield. Na de pitstops profiteerde de Limburger van een foutje van de Fin en nam hij de tweede plaats over.

"Over het algemeen kwamen we snelheid tekort, zeker ten opzichte van Mercedes", concludeerde Verstappen. "Het was moeilijk om de banden op te warmen. Het ging redelijk, maar het bleef qua grip erg moeilijk."

'Vreemd dat mijn snelste ronde is geschrapt'

Na afloop van de race kreeg Verstappen bovendien te horen dat zijn snelste raceronde werd geschrapt vanwege het overschrijden van de track limits, waardoor hij een extra WK-punt misliep.

"Mijn tijd is geschrapt vanwege track limits in bocht 14?", vroeg hij zich af. "Dat is vreemd, want daar controleerden ze het helemaal niet."

Niettemin hield Verstappen een redelijk goed gevoel over aan de race. Op de persconferentie zei hij dat hij genoot van het gevecht met de Mercedes-coureurs in de openingsfase.

"Na mijn inhaalactie op Hamilton bleef het close tussen ons drieën. Ik probeerde Valtteri aan te vallen, maar ik kon net niet dichtbij genoeg komen in de laatste bocht en op het rechte stuk. Niettemin was het een leuk gevecht."

In het kampioenschap blijft Verstappen met 61 punten tweede. Hij heeft acht punten achterstand op WK-leider Hamilton. Het Formule 1-seizoen wordt volgende week vervolgd met de Grand Prix van Spanje.