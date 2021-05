Lewis Hamilton heeft zondag de Grand Prix van Portugal gewonnen. Max Verstappen pakte in zijn Red Bull de tweede plaats en wist de schade met het oog op de titelstrijd te beperken. De van pole vertrokken Valtteri Bottas finishte op het circuit van Portimāo als derde.

Hamilton blijft WK-leider met 69 punten. Verstappen volgt met 61 punten. In de slotfase leek de Nederlander nog een extra WK-punt bij te kunnen schrijven omdat hij de snelste ronde reed. Dat punt werd hem echter weer afgenomen omdat hij in bocht 14 de baanlimiet overschreed.



Dat extra punt ging daarmee naar Bottas, die nu vierde staat met 32 punten. Lando Norris blijft dankzij een vierde plaats op Portimāo derde met 37 punten.



Bij de start slaagde de als derde vertrokken Verstappen er niet in om de Mercedessen voor hem te verschalken, maar een safetycarsituatie in de openingsfase gaf die mogelijkheid wel. Die kwam de baan op omdat Kimi Räikkönen achter op zijn teamgenoot Antonio Giovinazzi reed. Toen de onderdelen weer van het rechte stuk waren geveegd, bracht Bottas het veld op gang. Verstappen reageerde daar beter op dan Hamilton en pakte de WK-leider in de eerste bocht.



Het feest van de Limburger was van korte duur. Hamilton profiteerde van de hogere topsnelheid van zijn Mercedes en ging Verstappen vrij makkelijk weer voorbij. Vervolgens deed de Brit hetzelfde bij leider Bottas. De Fin slaagde er daarna rondenlang wel in om de Red Bull van Verstappen achter zich te houden.

Hamilton passeert Verstappen weer, nadat de Nederlander eerst de Brit verschalkte (Foto: Getty) Hamilton passeert Verstappen weer, nadat de Nederlander eerst de Brit verschalkte (Foto: Getty) Foto: Getty Images

Red Bull pakt tweede plaats strategisch af van Bottas

Zodra de kans zich aandiende om een pitstop te maken, dook de Nederlander naar binnen. Een ronde later deed Bottas hetzelfde, en kwam hij ook weer voor Verstappen de baan op. Die profiteerde echter van zijn beter opgewarmde banden en een klein foutje van de Mercedes-coureur en zette zijn Red Bull er direct naast.



Hamilton maakte even later zijn pitstop en ging net als Verstappen en Bottas naar de harde band. De Engelsman kwam nog wel achter Sergio Pérez terecht, die extreem lang doorging op zijn mediumbanden. Op zijn versleten banden kon de Mexicaan weinig uitrichten tegen Hamilton, die hem simpel inhaalde. Red Bull haalde de teamgenoot van Verstappen daarna naar binnen.

Top tien GP van Portugal 1. Lewis Hamilton - Mercedes

2. Max Verstappen - Red Bull

3. Valtteri Bottas - Mercedes

4. Sergio Pérez - Red Bull

5. Lando Norris - McLaren

6. Charles Leclerc - Ferrari

7. Esteban Ocon - Alpine

8. Fernando Alonso - Alpine

9. Daniel Ricciardo - McLaren

10. Pierre Gasly - AlphaTauri

Bottas moet jacht op Verstappen staken door klein probleem

Bottas voerde de druk ondertussen op bij Verstappen, die alle zeilen bij moest zetten om de Fin achter zich te houden. Terwijl teambaas Toto Wolff over de boordradio naar zijn coureur riep dat hij Verstappen moest opjagen, haperde de Mercedes van Bottas even. Daardoor verloor hij seconden en verdween de strijd om de tweede plek.



Vooraan controleerde Hamilton de race. De Mercedes was op Portimāo voor het eerst in 2021 duidelijk qua snelheid opgewassen tegen de Red Bull en de WK-leider maximaliseerde op zijn kenmerkende wijze de potentie van zijn auto. Verstappen hield met zijn tweede plaats de schade met het oog op de titelstrijd beperkt.



Pérez kwam als vierde over de streep, zijn beste klassering sinds de Mexicaan overstapte naar Red Bull. Daarachter pakte Norris de vijfde plaats, waardoor hij in zijn McLaren voor de derde race op rij best of the rest was achter Mercedes en Red Bull. Charles Leclerc werd zesde in de Ferrari.



De volgende Grand Prix is komend weekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje.