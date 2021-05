Sebastian Vettel maakte zaterdag een einde aan een reeks van liefst vijftien kwalificaties waarin hij Q3 niet haalde. Dat maakte de viervoudig wereldkampioen "een klein beetje gelukkiger".

Vettel start zondag (16.00 uur) als tiende aan de Grand Prix van Portugal. In zijn eerste twee races voor Aston Martin moest hij nog als twintigste en dertiende beginnen.

"Het ging wat beter vandaag. Ik ben wat gelukkiger dan na de eerdere sessies", zegt de 33-jarige Duitser op de website van de Formule 1. "Het was fijn dat ik op zaterdag eens een heel uur in de auto kon zitten, in plaats van slechts een paar minuten."

De progressie stemt Vettel tevreden, maar hij is nog lang niet waar hij wil zijn. "Al met al was dit een goede dag en het gaat wat meer vanzelf. Maar er zijn nog steeds veel dingen bij deze auto waar ik goed over na moet denken in de kwalificatie. Dat is niet ideaal, er is nog ruimte voor verbetering."

'We zijn pas tevreden als beide auto's in Q3 zitten'

Vettel reed in tegenstelling tot zijn teamgenoot Lance Stroll zonder enkele updates aan de Aston Martin. De jonge Canadees stelde teleur in de kwalificatie met een zeventiende tijd.

"We kunnen pas tevreden zijn als beide auto's in Q3 zitten. Gelukkig was het van mijn kant wat beter vandaag", stelde Vettel vast.

De Duitser gaat op Portimão op jacht naar zijn eerste WK-punten sinds hij afgelopen winter de overstap van Ferrari maakte. "Het wordt een zware race, want de verschillen in het middenveld zijn erg klein", blikte hij vooruit. "Kleine dingen kunnen een groot verschil maken."

Valtteri Bottas begint zondag op poleposition in Portugal, voor Lewis Hamilton en Max Verstappen.