Max Verstappen moest het zaterdag in de kwalificatie in Portimão doen met de derde tijd. Met twee sterke Mercedessen voor zich staat de Red Bull-coureur voor een zware opgave in de Grand Prix van Portugal. Als de Limburger zondag wil winnen, moeten er een paar dingen meezitten. Een analyse.

Een voordeel voor Verstappen is dat niet de grote concurrent Lewis Hamilton, maar Valtteri Bottas van poleposition begint. Er zat maar 0,007 van een seconde tussen, maar dat is net genoeg om de WK-leider vanaf de tweede plaats te laten starten.

Dat is op de vuile kant van de grid en dat kan voor Verstappen van pas komen. Vorig jaar kwam Bottas van die plek bijvoorbeeld niet goed weg.

Net als op Imola twee weken geleden was de Limburger, mild gezegd, niet helemaal tevreden met de uitkomst van de kwalificatie. Die frustratie wist Verstappen de volgende dag bij de start in Italië positief gebruiken.

Een herhaling kan zondag in Portugal cruciaal zijn. De Red Bull-kopman moet in ieder geval één Mercedes te grazen nemen, bij voorkeur uiteraard Hamilton.

Een horrorscenario zou zijn dat Hamilton de kop pakt en Verstappen klem komt te zitten achter Bottas. Dan kan de WK-leider wegrijden, terwijl zijn Finse teamgenoot wat vaker op de rem trapt om de Red Bulls achter hem het leven zuur te maken.

Pas op voor de Ferrari op softbanden

Er is nog een factor die bij de start roet in de Red Bull kan gooien, en dat is Carlos Sainz. Het opwarmen van de banden is een probleem op het door de coureurs vervloekte asfalt in Portimāo, en dat gaat met de softbanden iets sneller dan met de mediums.

Daar weet Sainz alles van, want op de softs pakte de Spanjaard vorig jaar de leiding in de openingsfase. Nu is de Ferrari-coureur de eerste die op de zachte banden vertrekt, vanaf de vijfde plaats pal achter Verstappen. Beide Mercedessen en Red Bulls beginnen op de mediumbanden.

Nu waren de omstandigheden in 2020 anders dan ze zondag om 16.00 uur gaan zijn. Regen zit er niet in en het asfalt is iets beter dan in oktober, dat toen net was gelegd. Wel is het weer fris in de Algarve, wat net als twee weken geleden in Imola vooral Mercedes ten goede komt. Over het algemeen gedijt die auto iets beter bij lagere temperaturen en komt de Red Bull beter uit de verf als het zonnig en warm is.

De racepace van Mercedes is daarom naar verwachting fractioneel sneller dan die van Red Bull. De auto van Verstappen doet het vooral goed in de snelle bochten, terwijl Bottas en Hamilton die tijd terugpakken in de langzamere gedeelten. Vooral in de laatste sector heeft Red Bull het moeilijk.

Kan Pérez eindelijk een rol van betekenis spelen?

Als de start enigszins normaal verloopt en Verstappen komt niet vast te zitten achter 'wingman' Bottas, dan kunnen de tv-kijkers zich weer opmaken voor een strategisch gevecht. De vraag is vooral of de als vierde startende Sergio Pérez daarin voor het eerst een rol kan spelen.



In Bahrein lukte dat door technische problemen niet, en op Imola was de Mexicaan vooral druk met zijn auto op het asfalt houden. Niet dat Verstappen hem daar nodig had, maar de kans is groot dat Nederlander zondag wel de hulp van zijn teamgenoot kan gebruiken. Het zou voor het eerst in lange tijd zijn dat Red Bull weer twee strategische troeven in handen heeft tegen Mercedes.



Naar verwachting gaan de meeste coureurs maar één pitstop maken, omdat de bandenslijtage laag is en Pirelli vrij harde banden heeft meegenomen. Juist omdat de slijtage laag is, wordt de window om een pitstop te maken vrij groot.

Als de auto's vooraan gelijk opgaan, kan een juiste beslissing aan de pitmuur doorslaggevend zijn. Omdat de banden slecht opwarmen is het effect van de undercut waarschijnlijk klein en kan juist de overcut - langer doorrijden als je concurrent een pitstop maakt - een sterk wapen zijn.

Mocht Red Bull ten onder gaan in dit schaakspel, dan is er nog geen man overboord. Verstappen liet vrijdag al weten dat dit niet de favoriete baan is van het team, ondanks een keur aan nieuwe onderdelen op de RB16B.

In 2020 was Hamilton in de race door niemand bij te houden, dus het zou voor zijn grote uitdager al pure winst zijn als dat zondag wel lukt. En Verstappen weet dat er nog genoeg andere circuits met gunstigere weersomstandigheden aankomen die wél in het voordeel van Red Bull zijn. Hij zegt het zelf om de haverklap: "Het seizoen is nog lang."



De Grand Prix van Portugal begint om 16.00 uur.