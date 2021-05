Valtteri Bottas is blij met de poleposition die hij zaterdag pakte voor de Grand Prix van Portugal. De 31-jarige Fin mocht dit seizoen nog niet eerder vanaf de eerste plek aan een race beginnen.

"Het voelt heel goed om weer op pole te staan", zei Bottas, die vorig jaar november bij de Grand Prix van Sakhir voor het laatst op poleposition stond, voor de camera van F1TV.

"Het lijkt wel heel lang geleden. Kwalificeren was in de eerste twee races een van mijn zwakke punten. Maar we hebben hard gewerkt om de banden op temperatuur te krijgen en ons te verbeteren. Het is mooi dat dit zich nu uitbetaalt."

Bottas rekende in de kwalificatie af met teamgenoot Lewis Hamilton (tweede) en Max Verstappen (derde). De Mercedes-coureur viel twee weken geleden uit bij de race in het Italiaanse Imola en speelt mede daardoor nog geen hoofdrol in de titelstrijd.

Valtteri Bottas neemt de feliciataties van teamgenoot Lewis Hamilton in ontvangst. Valtteri Bottas neemt de feliciataties van teamgenoot Lewis Hamilton in ontvangst. Foto: ANP

Bottas en Hamilton verrassen op mediumband

Mercedes verraste aan het eind van de kwalificatie door zowel Hamilton als Bottas op pad te sturen op de normaal langzamere mediumband. "We hadden het dit weekend moeilijk op de zachte banden en opvallend genoeg voelden de mediumbanden een stuk beter aan", vervolgde Bottas.

"Dat deden we vorig jaar ook in de kwalificatie en dat ging ons toen goed af. Helaas zette nu de wind aan en kregen we geen temperatuur meer in de banden. Gelukkig was de eerste run al goed genoeg."

Bottas en Hamilton starten net als Verstappen en nummer vier Sergio Pérez op de mediumband. "Beginnen op medium is ook een voordeel. We kunnen nu net zolang doorrijden als we zelf willen. Maar dan is het natuurlijk wel belangrijk dat ik morgen een goede start heb."

De Grand Prix van Portugal begint zondag om 16.00 uur.