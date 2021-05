Lewis Hamilton kan goed leven met zijn tweede plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal. De Mercedes-coureur had niet verwacht dat zijn team zaterdag zo sterk zou zijn in Portimão.

"Dit hadden we voorafgaand aan het weekend zeker niet verwacht", aldus de 36-jarige Brit, die naast zijn honderdste pole greep en achter teamgenoot Valtteri Bottas eindigde.

"Valtteri heeft het geweldig gedaan, maar eigenlijk heeft het hele team puik werk verricht. We bevinden ons in een mooie positie. Daar mogen we heel erg blij mee zijn, al was het voor mij persoonlijk niet mijn beste ronde."

Hamilton zag Max Verstappen, zijn grote concurrent in de titelstrijd, als derde eindigen. De Nederlander beleefde een teleurstellende kwalificatie en leek vooral bezig om de schade te beperken.

"We zullen nooit helemaal tevreden zijn omdat er altijd nog meer winst te behalen valt", vervolgde Hamilton. "Maar op dit moment verloopt alles volgens plan en zijn we gelukkig met de stappen die we maken. Ik kijk uit naar de race van morgen."

Achter Bottas, Hamilton en Verstappen eindigde Sergio Pérez als vierde. De Grand Prix van Portugal begint zondag om 16.00 uur.