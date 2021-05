Max Verstappen is niet blij met zijn derde tijd zaterdag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing vindt dat hij door andere auto's erg werd opgehouden in zijn laatste ronde in Q3.

Verstappen reageerde meteen na afloop van de kwalificatie woedend over de boordradio. "Waarom gingen die idioten niet uit de weg? Ik zat in mijn snelle ronde", brieste hij tegen zijn engineer.

Even later toonde hij zich in zijn interview in de pitlane al wat milder. "De auto's voor mij verstoorden mijn lucht. Dat kostte mij een hoop tijd. Maar het is wat het is", zei hij, waarna hij teleurgesteld op een bankje ging zitten.

Verstappen was met 1.18,746 uiteindelijk bijna vier tienden van een seconde langzamer dan Mercedes. Valtteri Bottas pakte voor de zeventiende keer in zijn Formule 1-carrière poleposition met 1.18,348 en Lewis Hamilton werd tweede met 1.18,355.

Max Verstappen in actie tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal. Max Verstappen in actie tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal. Foto: EPA

'Vind het niet leuk om hier te rijden'

Verstappen reed in zijn eerste run in Q3 aanvankelijk de snelste tijd, maar die werd van hem afgenomen, omdat hij in bocht 4 de tracklimits had overschreden. Hij klom in zijn tweede en laatste run nog wel van de tiende naar de derde plaats, net voor zijn teamgenoot Sergio Pérez, die als vierde eindigde.

"De hele kwalificatie was heel moeilijk, omdat ik moeite had met de grip", aldus Verstappen. "De eerste run in Q3 was vrij aardig, maar ik had een groot moment, waardoor ik buiten de baan kwam. Ik had het vertrouwen dat ik daarna alsnog een goede ronde kon neerzetten, maar helaas."

Verstappen moet zondag in de race die om 16.00 uur begint dus vol aan de bak om als eerste Nederlander ooit aan de leiding te gaan in de WK-stand. Hij bezet na twee Grands Prix de tweede plaats, op één punt achterstand van koploper en titelverdediger Hamilton.

"De uitgangspositie is niet ideaal", blikte Verstappen vooruit. "Hopelijk wordt alles morgen weer wat stabieler. De lay-out van het circuit is geweldig, maar de grip op het circuit is waardeloos. Ik weet dat het voor iedereen hetzelfde is, maar persoonlijk vind ik het niet leuk om hier te rijden."