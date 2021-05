Valtteri Bottas heeft zaterdag de poleposition gepakt voor de Grand Prix van Portugal. De Fin was op het circuit van Portimão sneller dan Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton en Max Verstappen in de Red Bull. Het is de eerste pole van 2021 voor Bottas.

Verstappen maakte in zijn eerste snelle poging in Q3 een foutje, waardoor hij in bocht 4 net de baanlimiet overschreed en zijn ronde werd gewist. Die ronde (1.18,209) was snel genoeg geweest voor pole, maar de Limburger ging duidelijk te ver naast de baan.



In de tweede poging had Verstappen vooral in de laatste sector last van verkeer, waardoor die ronde verre van perfect verliep. Dit resulteerde in een rondetijd van 1.18,746, wat vier tienden langzamer was dan de 1.18,348 van Bottas.

Hamilton reed een tijd van 1.18,355 en zorgde er daarmee voor dat Mercedes voor het eerst in 2021 de eerste startij bezet. Bottas is de derde coureur in drie races in 2021 die pole weet te pakken, na Verstappen (Bahrein) en Hamilton (Imola).

Ocon rijdt beste kwalificatie van seizoen

Beide Mercedes-coureurs deden maar één poging op de rode softbanden in Q3. In de tweede run gingen Hamilton en Bottas op de gele mediumbanden de baan op, iets wat vorig jaar in de kwalificatie goed uitpakte. Nu kwamen de rondetijden niet in de buurt van die op de softs.



Naast Verstappen start zijn teamgenoot Sergio Pérez zondag vanaf de vierde plaats. De Mexicaan kwam een halve seconde tekort op de tijd van Bottas.



Carlos Sainz legde knap beslag op de vijfde plaats en versloeg daarmee voor het eerst Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc in de kwalificatie. Leclerc moest ook Lando Norris in de McLaren en Esteban Ocon voor laten gaan en start als achtste. Alpine-coureur Ocon reed met de zesde tijd zijn beste kwalificatie van het seizoen.

Max Verstappen in actie tijdens de kwalificatie. Max Verstappen in actie tijdens de kwalificatie. Foto: AFP

Vettel voor het eerst in Q3 met Aston Martin

Sebastian Vettel kwam voor het eerst in zestien races weer eens in Q3. De coureur van Aston Martin deed dat vorig seizoen voor het laatst voor Ferrari in de 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone. De Duitser reed de tiende tijd, achter Pierre Gasly in de AlphaTauri.

Fernando Alonso haalde voor de tweede race op rij Q3 niet en werd daarmee voor de tweede kwalificatie op rij verslagen door Ocon. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen start zondag met zijn Alpine als dertiende.

Daniel Ricciardo beleefde een slechte zaterdag. De Australiër kwam nipt tekort om door te gaan naar Q2 en start de race zondag met zijn McLaren als zestiende. Daarachter beleefde Mick Schumacher juist een goede dag, door een halve seconde sneller te zijn dan zijn teamgenoot Nikita Mazepin. De Duitser start voor de derde keer op rij voor zijn Russische teammaat bij Haas.

De Grand Prix van Portugal begint zondag om 16.00 uur.