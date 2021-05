Max Verstappen heeft in de laatste vrije training voor de Grand Prix van Portugal de beste tijd gereden. De Nederlander klokte in zijn Red Bull een tijd van 1.18,489 en was daarmee de snelste op het Autodromo Internacional do Algarve.

Het was de zevende keer op rij dat Verstappen de laatste vrije training als snelste afsloot. Die serie begon hij in 2020 in Turkije.

De Limburger was zaterdag in de laatste sessie voor de kwalificatie 0,236 seconden sneller dan WK-leider Lewis Hamilton in de Mercedes. Valtteri Bottas moest 0,331 toegeven op de snelste tijd van de Red Bull-coureur. Sergio Pérez reed in de tweede Red Bull 1.18,840 en was daarmee 0,351 langzamer dan Verstappen.

De strijd om poleposition lijkt weer een spannende tussen vooral Hamilton en Verstappen te worden. De Mercedes en Red Bull zijn net als in de eerste twee races van 2021 aan elkaar gewaagd. Verstappen had wel de nodige klachten over de boordradio; het wilde onder meer niet lukken in de derde sector van Portimão, maar hij reed kort daarna wel zijn snelste tijd.

Achter de topteams valt Esteban Ocon op met zijn vijfde tijd. De Fransman klokte in de Alpine 1.18,860 en bleef daarmee de Ferrari-coureurs Charles Leclerc (1.19,001) en Carlos Sainz (1.19,050) voor. Tot nu toe wil het dit seizoen niet echt lukken met Alpine, maar de tijd van Ocon is bemoedigend. Teamgenoot Fernando Alonso kwam echter niet verder dan de veertiende tijd.

Coureurs worstelen met glad asfalt

De coureurs blijven worstelen met het gladde asfalt in Portimão, waar bovendien een stevig windje staat. Het maakt de omstandigheden lastig. Dat was ook te merken aan de hoeveelheid spins en uitstapjes die werden gemaakt. De wind zorgde er bovendien voor dat een reclamebord omwaaide. Terwijl de coureurs langzaam reden door de virtual safetycar, zetten de marshals het bord weer recht.

Lando Norris was een van de coureurs die in de fout gingen, met een spin in de lastige bocht 14. De Brit reed uiteindelijk de achtste tijd in zijn McLaren, gevolgd door Pierre Gasly in de AlphaTauri. Kimi Räikkönen maakte ook een fraaie spin in zijn Alfa Romeo, maar maakte met een tijd van 1.19,415 wel de top tien compleet.