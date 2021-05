Verstappen gaat op de persconferentie nog wat dieper in op zijn kwalificatie. "Het hele weekend was al wisselvallig. "We hadden moeite om de juiste balans te vinden. De lay-out van het circuit is geweldig, maar de grip op het circuit is waardeloos. Ik weet dat het voor iedereen hetzelfde is, maar persoonlijk vind ik het niet leuk om hier te rijden. We waren heel langzaam in het begin van de kwalificatie, daarna werd ik wel iets gelukkiger. Maar over het algemeen was het gewoon niet goed genoeg. Het was een rommelige, moeilijke sessie. Maar het is wat het is."