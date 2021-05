Lewis Hamilton denkt dat hij en Max Verstappen elkaar ook bij de Grand Prix van Portugal weinig zullen ontlopen. De titelconcurrenten staan na twee races in de Formule 1 ieder op één zege.

"Ik denk dat het opnieuw dicht bij elkaar zal zitten", zei Hamilton vrijdag na de eerste twee vrije trainingen tegen Sky Sports. In die trainingen noteerde Hamilton steeds de snelste tijd, maar Verstappen zat binnen twee tiende van een seconde van de zevenvoudig wereldkampioen.

"Ik weet niet hoe het rondje van Max in de tweede training was, maar dat van mij was niet perfect. Er zit zeker nog meer in het vat en we kunnen nog wel wat verbeteren, al weet ik zeker dat Red Bull dat ook kan. Het zat echter weer dicht bij elkaar, zoals het ook in de laatste paar races al was, dat maakt het leuk."

Verstappen, die weigerde een favoriet voor de race op het circuit van Portimão aan te wijzen, klaagde tijdens de eerste training over de vibratie van zijn auto. Het gladde asfalt en een andere bandensoort zouden daarvan de oorzaak zijn.

Lewis Hamilton en Max Verstappen tijdens een training op het circuit van Portimão. Lewis Hamilton en Max Verstappen tijdens een training op het circuit van Portimão. Foto: ANP

'Flinke uitdaging om auto op de baan te houden'

Ook Hamilton had problemen. "Het was heel erg winderig vandaag, dus volgens mij had iedereen het vandaag lastig. Ik weet niet of het aan de auto, de wind of het circuit lag, maar het was vandaag echt een flinke uitdaging om de auto op de baan te houden."

"Vorig jaar hadden we hier al het gevoel dat de band te hard was voor deze baan. Nu zijn we hier terug met min of meer dezelfde band, of zelfs nog een iets hardere band. Het voelt dan ook alsof we hier met een te harde band rijden."

Het Grand Prix-weekend in Portugal gaat zaterdag verder met de derde vrije training (13.00-14.00 uur) en de kwalificatie (vanaf 16.00 uur). De race in Portimão begint zondag om 16.00 uur.