Max Verstappen eindigde vrijdag in zowel de eerste als de tweede vrije training voor de Grand Prix van Portugal als tweede. De coureur van Red Bull Racing liet na afloop echter weten dat hij wat moeite had op het circuit van Portimão.

"Het was lastig door het gladde asfalt", zegt Verstappen op zijn website. "Ik weet dat het voor iedereen hetzelfde is, maar het was superglad en niet erg fijn om op te rijden. De auto voelde goed aan, maar we hebben nog wat werk te doen voor morgen, dat is zeker. Maar in het algemeen voelt het goed aan."

In de slotfase van de eerste training klaagde de 23-jarige Verstappen over de vibratie van zijn auto. Hij zei via de boordradio onder meer dat hij door de trillingen slecht zicht had en het "onmogelijk was om te rijden".

"De omstandigheden waren vergelijkbaar met vorig jaar, maar de banden zijn veranderd en we hebben een beetje grip verloren doordat de auto's aangepast zijn sinds vorig jaar", aldus de Limburger. "Het is erg lastig op het circuit en dat is jammer, want deze baan is geweldig. Het gaat allemaal om bandentemperatuur en dat zou niet zo moeten zijn."

Max Verstappen moest in beide trainingen een Mercedes-coureur voor zich dulden. Foto: Pro Shots

'We kunnen nog wat sneller'

In beide trainingen moest Verstappen op de zachte band een Mercedes-coureur voor zich dulden. Valtteri Bottas was net iets sneller in de eerste sessie (1.19,673 om 1.19,648) en Lewis Hamilton bleef hem net voor in de tweede sessie (1.19,837 om 1.19,980).

De Nederlander merkte wel dat hij nog een stuk sneller kan. "Voor de race is het nog te vroeg om daar wat over te kunnen zeggen. We kunnen nog wat sneller. De long run was niet slecht, maar de balans in de snelle ronde was niet optimaal. We zullen zien wat we morgen nog kunnen doen."

Het Grand Prix-weekend in Portugal gaat zaterdag verder met de derde vrije training (13.00-14.00 uur) en de kwalificatie (vanaf 16.00 uur). De race in Portimão begint zondag om 16.00 uur.