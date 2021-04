Max Verstappen heeft vrijdag ook bij de tweede vrije training voor de Grand Prix van Portugal de tweede tijd geklokt. Lewis Hamilton was de snelste op het circuit in Portimão.

De 23-jarige Verstappen zette een tijd neer van 1.19,980 en dat deed hij op de zachte band. Het verschil met Hamilton was niet groot, maar de Brit was op dezelfde compound wel sneller: 1.19,837. Valtteri Bottas eindigde als derde in 1.20,181.

Verstappen moest in de tweede vrije training al snel naar de pitsstraat. De auto van de Nederlander bleek een sensorprobleem bij het remsysteem te hebben. Na een kleine tien minuten kon Verstappen de training weer hervatten.

Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen, kwam in de tweede training niet verder dan de tiende tijd. De Mexicaan was met 1.20,516 een halve seconde langzamer dan zijn collega bij Red Bull Racing.

Eerder op de dag eindigde Verstappen als tweede in de eerste vrije training. De Limburger moest alleen Bottas voor zich laten (1.19,673 om 1.19,648). Hamilton klokte toen met 1.19,967 de vijfde tijd.

Het Grand Prix-weekend in Portugal gaat zaterdag verder met de derde vrije training (13.00-14.00 uur) en de kwalificatie (vanaf 16.00 uur). De race in Portimão begint zondag om 16.00 uur.