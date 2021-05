De Formule 1 kondigde deze week aan dat het later dit jaar gaat experimenteren met sprintraces. Wat houden deze sprintraces eigenlijk in en wat betekent dit voor de rest van het Grand Prix-weekend? Je leest er hier alles over.

Wat zijn sprintraces?

Een sprintrace is bijna hetzelfde als een normale race, met als groot verschil dat de wedstrijd minder lang duurt. Anders dan de normale Grand Prix-afstand van 300 kilometer gaat de sprintrace over slechts 100 kilometer. Een wedstrijd zal daardoor rond de 25 à 30 minuten gaan duren.

De sprintraces vervangen dit jaar bij drie Grands Prix de kwalificatie. De uitslag van de sprintrace bepaalt niet alleen de startopstelling voor de race, maar er zijn ook punten te verdienen. De winnaar krijgt drie punten, de nummer twee ontvangt twee punten en de nummer drie mag één punt incasseren.

De winnaar van de sprintrace krijgt geen Grand Prix-zege achter zijn naam en er wordt ook geen podiumceremonie gehouden. Wel mag de winnaar in het statistiekenboek een poleposition bijschrijven.

In verschillende raceklassen, zoals de Formule 2, zijn sprintraces al jarenlang een vast onderdeel van het format.

Een overwinning in de sprintrace telt niet als een Grand Prix-zege, maar als poleposition. Een overwinning in de sprintrace telt niet als een Grand Prix-zege, maar als poleposition. Foto: Getty Images

Hoe ziet een Grand Prix-weekend met een sprintrace eruit?

Het Grand Prix-weekend begint op vrijdag met een vrije training van zestig minuten. Daarna volgt een kwalificatie, die de startopstelling voor de sprintrace bepaalt.

De kwalificatie verloopt volgens het huidige format - met Q1, Q2 en Q3 - zoals dat nu al op de zaterdag gebeurt. Tijdens deze kwalificatie mogen de coureurs alleen maar zachte banden gebruiken.

Voordat de sprintrace op zaterdag wordt gehouden, krijgen de teams eerst nog een vrije training van een uur voor de kiezen. Bij de race op zondag verandert er bijna niets, behalve dat alle teams - net als in de sprintrace - een vrije bandenkeuze hebben.

Zo gaan Grands Prix met sprintraces eruitzien Vrijdagochtend: Eerste vrije training van een uur

Vrijdagmiddag: Kwalificatie voor sprintrace

Zaterdagochtend: Tweede vrije training van een uur

Zaterdagmiddag: Sprintrace van 100 kilometer

Zondag: Reguliere race

Waar worden de sprintraces gehouden?

De eerste sprintrace vindt plaats bij de Grand Prix van Groot-Brittannië op 17 juli in Silverstone. De Formule 1 werkt de details nog uit om ook op 11 september in het Italiaanse Monza een sprintrace te houden.

De derde sprintrace wordt bij een Grand Prix buiten Europa afgewerkt. Naar verluidt zou het Braziliaanse Interlagos (6 november) de belangrijkste kandidaat zijn.

Waarom worden de sprintraces juist nu ingevoerd?

De Formule 1 hoopt met het nieuwe kwalificatieformat een nieuw publiek aan te spreken en de wereldwijd teruglopende kijkcijfers zo nieuw leven in te blazen. Achter de schermen werkte de Formule 1 al langer aan een hervorming van het Grand Prix-weekend.

Zo was het plan in eerste instantie om voor de startopstelling van de sprintrace de omgekeerde volgorde van de WK-stand te gebruiken. Mercedes ging echter niet akkoord met dit voorstel en omdat alle teams het unaniem eens moeten zijn, kon deze opzet de prullenbak in.

Wat vinden de coureurs van de sprintraces?

Max Verstappen gaf voorafgaand aan de Grand Prix van Portugal aan dat hij niet positief maar ook niet negatief tegenover de sprintraces staat. "Ik ga het gewoon zien en hoop natuurlijk dat het voor ons goed uitpakt", aldus de Nederlander, die ook verwacht dat de sprintraces in het voordeel van de grote teams zullen zijn.

"Dat er punten worden uitgedeeld in de sprintrace, is normaliter alleen maar positief voor de snelle auto's, want die kunnen meer punten scoren. Dat proberen wij natuurlijk straks ook zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen."

Lewis Hamilton juicht de komst van sprintraces toe. "Ik heb altijd al gezegd dat we bij bepaalde races een ander format moeten hanteren", zei de Brit. "Ik hoop dat de sport van deze experimentele weekenden zal leren hoe we in de toekomst bepaalde races kunnen organiseren."