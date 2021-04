Max Verstappen heeft vrijdag in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Portugal de tweede tijd neergezet. De Nederlander moest alleen Mercedes-coureur Valtteri Bottas voor zich dulden in Portimão.

De 23-jarige Verstappen klokte op de zachte band een tijd van 1.19,673 en was daarmee net iets langzamer dan de acht jaar oudere Bottas (1.19,648). De Red Bull Racing-coureur reed het grootste gedeelte van de sessie op de harde band.

Toen Verstappen in de slotfase van de training met de zachte band terugkeerde op de baan, klaagde hij direct over de vibratie van de auto. Verstappen zei via de boordradio onder meer dat hij door de trillingen slecht zicht had en het "onmogelijk was om te rijden", maar hij verbeterde wel de tijd die hij op de harde band had neergezet.

De top drie in de eerste training werd gecompleteerd door Verstappens teamgenoot Sergio Pérez, die met 1.19,846 iets langzamer was. Ferrari-coureur Charles Leclerc (1.19,884) en WK-leider Lewis Hamilton (1.19,967) vulden de top vijf.

De Grand Prix van Portugal wordt later op vrijdag vervolgd met de tweede vrije training, die om 16.00 uur begint. Zaterdag volgen de derde training en de kwalificatie. De race, de derde van het seizoen, begint zondag om 16.00 uur.

Verstappen hoopt na dit Grand Prix-weekend in Portugal voor het eerst in zijn loopbaan aan de leiding te gaan in de WK-stand. Hij staat op dit moment één punt achter zevenvoudig wereldkampioen Hamilton (44 om 43 punten).