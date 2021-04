Meerdere Formule 1-coureurs hebben aangekondigd vanaf vrijdag tot en met maandag niks op sociale media te plaatsen. Daarmee volgen ze de Engelse voetbalclubs, die met de boycot een statement willen maken tegen online racisme en andere beledigingen.

"Iedereen krijgt op sociale media te maken met beledigingen en de socialemediabedrijven moeten meer doen om dat aan te pakken", schrijft Lando Norris van McLaren vrijdag in een verklaring. "Je achter een toetsenbord verstoppen is niet oké. Genoeg is genoeg."

Mercedes-coureur Lewis Hamilton, in de sportwereld een van de boegbeelden in de Black Lives Matters-beweging, kondigde donderdag in de aanloop naar de Grand Prix van Portugal al aan dat hij waarschijnlijk mee gaat doen aan een boycot en dat bevestigde hij vrijdag.

"Als het helpt om meer druk uit te oefenen op de platforms van sociale media, dan help ik graag", zei Hamilton. "Het maakt me trots dat veel organisaties zich met dit probleem bezighouden en ik weet eigenlijk niet waarom de Formule 1 geen deel uitmaakt van deze actie."

Williams-coureur George Russell maakte vrijdagochtend eveneens bekend dat hij vanaf vrijdag 23.59 uur tot en met maandag 23.59 uur niks op sociale media zal plaatsen. "Ik vind het belangrijk om mee te doen, want er is veel te veel haat en negativiteit op sociale media. Het is onze taak om hier aandacht aan te geven."

De Formule 1 plaatste vrijdagochtend ook een verklaring over de boycot van sociale media. De koningsklasse van de autosport zegt de strijd tegen online racisme te steunen, maar is niet van plan om komend weekend niks op sociale media te plaatsen.