Alle Formule 1-coureurs hebben aangekondigd vanaf vrijdag tot en met maandag niks op sociale media te plaatsen. Daarmee volgen ze de Engelse voetbalclubs, die met de boycot een statement willen maken tegen online racisme en andere beledigingen.

Samen met mijn collega-coureurs steun ik de #enoughisenough campagne van dit weekend. We supporten de oproep richting de sociale media-bedrijven om verantwoord om te gaan met hun platforms en gebruikers om respect te tonen Online misbruik en haat moet stoppen", schrijft Max Verstappen op Twitter.

Mercedes-coureur Lewis Hamilton, in de sportwereld een van de boegbeelden in de Black Lives Matters-beweging, kondigde donderdag in de aanloop naar de Grand Prix van Portugal al aan dat hij waarschijnlijk mee gaat doen aan een boycot en dat bevestigde hij vrijdag.

"Als het helpt om meer druk uit te oefenen op de platforms van sociale media, dan help ik graag", zei Hamilton. "Het maakt me trots dat veel organisaties zich met dit probleem bezighouden en ik weet eigenlijk niet waarom de Formule 1 geen deel uitmaakt van deze actie."

McLaren-coureur Lando Norris en Williams-coureur George Russell maakten daarop vrijdagochtend eveneens bekend dat zij vanaf vrijdag 23.59 uur tot en met maandag 23.59 uur niks op sociale media zullen plaatsen. Vervolgens volgden in de middag alle overige coureurs, waaronder dus Verstappen.

De Formule 1 plaatste vrijdagochtend ook een verklaring over de boycot van sociale media. De koningsklasse van de autosport zegt de strijd tegen online racisme te steunen, maar is tegenstelling tot de coureurs niet van plan om komend weekend niks op sociale media te zetten.