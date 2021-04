Max Verstappen heeft zijn mening over sprintraces ietwat bijgesteld. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing was begin dit jaar geen voorstander, maar staat nu wat neutraler tegenover het experiment in de Formule 1.

Er worden dit seizoen voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 drie sprintraces gehouden. De koningsklasse van de autosport wil de Grand Prix-weekenden aantrekkelijker maken en hoopt op die manier meer fans te binden.

Verstappen zag daar in februari het nut nog niet van in. "We moeten niet te veel overhoop gooien. Als meer teams goede auto's hebben die kunnen meedoen om de overwinning, zijn sprintraces in mijn ogen helemaal niet nodig."

Voorafgaand aan de Grand Prix van Portugal van dit weekeinde is Verstappen een stuk milder. "Ik sta er niet positief en niet negatief in. Ik ga het gewoon zien en hoop natuurlijk dat het voor ons goed uitpakt", zegt hij tegen Motorsport.com.

Max Verstappen staat de pers te woord in Portugal. Max Verstappen staat de pers te woord in Portugal. Foto: Pro Shots

'Vond het altijd leuk om op zondag naar de race te kijken'

De sprintraces worden over een lengte van 100 kilometer gehouden op de zaterdag en bepalen de startvolgorde voor de Grand Prix op zondag. De top drie in de sprintrace krijgt punten voor het wereldkampioenschap. De startvolgorde van de sprintrace op zaterdag wordt bepaald in een kwalificatierace op vrijdag, die de tweede vrije training vervangt.

"Dat er punten worden uitgedeeld in de sprintrace is normaliter alleen maar positief voor de snelle auto's, want die kunnen meer punten scoren", aldus Verstappen. "Dat proberen wij natuurlijk straks ook zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Alleen ja, het is nog even afwachten of dat ook gaat lukken."

"De Formule 1 wil het denk ik spannender maken, of dat in elk geval proberen. Persoonlijk vond ik het, toen ik klein was, altijd leuk om op zondag naar de race te kijken. Dat was toch wel het speciale aan de Formule 1. Maar we gaan het zien. Misschien zegt iedereen straks wel: 'Wauw, dat was een topidee'."

Voor dit seizoen zijn er drie sprintraces gepland. Bij de Grand Prix van Groot-Brittannië vindt op 17 juli de eerste plaats. De andere twee worden vermoedelijk Italië (12 september) en Brazilië (7 november). De Grand Prix van Portugal is de derde van het seizoen. Verstappen bezet de tweede plek in de WK-stand, op één punt van leider Lewis Hamilton (44 om 43).