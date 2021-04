Carlos Sainz heeft in zijn eerste twee kwalificaties bij Ferrari nog niet echt kunnen overtuigen, maar de Spanjaard maakt zich geen zorgen. Hij benadrukt dat de data aantonen dat hij net zo snel is als zijn teamgenoot Charles Leclerc.

"Charles is een expert in de kwalificatie en hij weet precies wat hij van de auto kan verwachten in Q2 en Q3. Tegelijkertijd denk ik dat de eerste twee Grands Prix hebben aangetoond dat ik in de bochten niet trager ben dan hij", zei Sainz donderdag in de aanloop naar de Grand Prix van Portugal in Portimão volgens Motorsport.com.

De 26-jarige Madrileen is bezig aan zijn eerste seizoen bij Ferrari, nadat hij de afgelopen twee jaren een stoeltje had bij McLaren, en lijkt nog even te moeten wennen. In zowel de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein (achtste) als de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna (elfde) zette hij een minder snelle tijd neer dan Leclerc.

"Misschien heeft het ook iets meer tijd nodig en vereist het meer ervaring, maar ik word aangemoedigd door wat ik zie in de data. Het is voor mij een kwestie van tijd dat alles bij elkaar komt en ik de perfecte ronde kan rijden", aldus Sainz, die bij de eerste twee races van het seizoen wel in de top acht finishte.

De voormalige teamgenoot van Max Verstappen bij Toro Rosso denkt dat zijn teleurstellende kwalificatie in Italië deels te wijten is aan de kerbs op het circuit. "Soms raakte ik een kerb niet goed en kwam ik niet in een ideale positie op de baan. Daardoor miste ik op de lange rechte stukken wat snelheid. Als ik beter in kan schatten hoe ik die bochten in moet vliegen, zal ik die tijd niet verliezen."

Sainz krijgt dit weekend een nieuwe kans om zich met Leclerc te meten. De kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal begint zaterdag om 16.00 uur in Portimão. De race gaat zondag ook om die tijd van start.