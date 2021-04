Lewis Hamilton heeft de intentie om ook volgend jaar namens Mercedes in de Formule 1 te rijden. Dat vertelde de zevenvoudig wereldkampioen donderdag bij de persconferentie voor de Grand Prix van Portugal.

Het contract van de 36-jarige Hamilton bij Mercedes loopt na dit seizoen af, nadat hij pas in februari bijtekende. Daar gingen maandenlange onderhandelingen aan vooraf.

"Mijn standpunt kan nog altijd anders worden, want ik ben een spontaan persoon", lachte Hamilton. "Maar ik geniet van deze strijd, het wordt steeds spannender en uitdagender", doelt de Brit op de huidige concurrentiestrijd met Max Verstappen en Red Bull.

"Ik kan ook nog echt genieten van het werken met het team en de stappen die Mercedes doet om nog diverser te worden. Als sport is er echter nog veel werk aan de winkel op dat gebied."

'Red Bull heeft nog steeds streepje voor'

Hamilton ging ook in op de strijd met Red Bull, die zich in de eerste twee races van het huidige seizoen ontvouwde. "Red Bull heeft nog steeds een streepje voor", erkende hij. "Maar we hebben goed gepresteerd in de eerste twee races."

In de jacht op Red Bull bleef Hamilton vorige week nog wat langer in Imola, om te testen met nieuwe banden van Pirelli. "Normaal gesproken doe ik het testen nooit vrijwillig, maar nu wel", lachte de Brit. "Ik wil hier volgend jaar weer rijden, dus ik wil Pirelli een handje helpen om het product te verbeteren."

"Het was belangrijk om te zien wat het beginpunt is van deze banden en hoe we ze kunnen verbeteren. Het was een goede test."