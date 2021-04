Max Verstappen is donderdag met een optimistisch gevoel gearriveerd op het circuit van Portimão. Na sterke prestaties in de eerste twee races verwacht de coureur van Red Bull ook in Portugal goed voor de dag te komen.

Verstappen werd in Bahrein tweede nadat hij van pole gestart was en won vervolgens de race in Imola. "Het lijkt erop dat de auto erg goed is. De basis is uitstekend en we kunnen op elk circuit goed zijn, als we maar de juiste set-up vinden", zei de Limburgse coureur.

Het circuit in Portimão is behoorlijk heuvelachtig, met veel korte bochten. "De baan is hier heel anders dan in Bahrein of Imola", zei Verstappen. "De set-up wordt daarom heel belangrijk."

Als de voortekenen niet bedriegen, dan strijdt Verstappen dit seizoen met Lewis Hamilton om de wereldtitel. "We zitten in elk geval dicht bij Mercedes in de buurt, dat is zeker", stelde Verstappen, die geen favoriet wilde aanwijzen.

"Je kunt nu nog niet echt een patroon zien, zo vroeg in het jaar. We zullen allebei nog wat dingen verbeteren aan de auto", aldus de coureur van Red Bull.

Verstappen hoopt nog jaren bij Red Bull te blijven

Het Oostenrijkse team deelde vorige week een gevoelige tik uit door de succesvolle motorbouwer Ben Hodgkinson los te weken bij de concurrent. De Brit gaat zich bezighouden met het ontwikkelen van de nieuwe motor die Red Bull na het vertrek van Honda zelf gaat bouwen.

Het stemde Verstappen tevreden, ook met oog op de lange termijn. "Ik heb het al vaker gezegd: ik voel me heel goed bij dit team. Hopelijk kunnen we nog jaren samen verder." Zijn contract loopt tot het einde van 2023.