In Portimão staat dit weekend de Grand Prix van Portugal op het programma. Weerplaza praat je bij over de weersverwachting rond de derde race van het Formule 1-seizoen.

Waar een kleine regenbui vorig jaar kort na de start nog zorgde voor chaos in Portimão, blijft het dit weekend rond de Grand Prix van Portugal zeer waarschijnlijk droog.

Tijdens de vrije trainingen op vrijdag schijnt geregeld de zon. Er waait een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur is 19 graden.

De derde vrije training op zaterdag en ook de kwalificatie verlopen in soortgelijke omstandigheden. Het blijft droog, de zon schijnt en het is wederom een graad of 19.

De race verloopt onder een stralende lentezon. Neerslag wordt niet verwacht en de temperatuur loopt op tot 20 graden. Daarbij waait een matige noordwestenwind, van windkracht 3 tot 4.