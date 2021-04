Het Formule 1-seizoen wordt dit weekend vervolgd met de Grand Prix van Portugal in Portimão. Coureur Tom Coronel racete vorig jaar als een van de eerste coureurs op het vernieuwde circuit en beantwoordt vijf vragen over de derde Grand Prix van het seizoen.

Vorig jaar kwam je in actie bij de 24 uur van Portimão, een van de eerste grote races sinds de uitbraak van de coronapandemie. In hoeverre is dit volledig gerenoveerde circuit uitdagend om op te rijden?

"Het is een mega-uitdagend circuit om op te rijden. Verschillende bochten zijn bij het insturen volledig blind. Eerst rijd je omhoog en kort daarna val je als het ware de bocht in. Dat maakt het voor coureurs heel moeilijk om het juiste instuurmoment te bepalen."

Hoe onderscheidt Portimão zich van andere circuits?

"Met de hoogteverschillen. Het gaat omhoog en dan weer omlaag. Dat maakt het uitdagend, maar daardoor is het ook een apart en raar baantje. Het is voor een coureur heel makkelijk om zich te vergalopperen. En het is natuurlijk een gigantische bandenvreter."

De lay-out van Autódromo Internacional do Algarve. De lay-out van Autódromo Internacional do Algarve. Foto: F1

Is dit circuit op voorhand meer geschikt voor Red Bull of voor Mercedes?

"Op papier zou Portimão de Red Bull het best moeten liggen. Dit circuit heeft voornamelijk mediumsnelheidbochten, waarbij veel downforce belangrijk is. Dat is een punt waarin de Red Bull excelleert."

"Maar wat mij in Imola verraste, was dat Mercedes erg sterk met de banden omging en die banden gaan hier ook weer een belangrijke rol spelen. Daar moet bij Red Bull nog wel even goed naar worden gekeken, maar ik weet zeker dat ze dat ook gaan doen of al hebben gedaan."

Als de banden inderdaad weer een belangrijke rol gaan spelen, krijgen we wellicht ook op tactisch gebied een interessante strijd te zien. Verwacht jij dat Sergio Pérez hierin nog een belangrijke rol gaat spelen?

"Hij zal wel moeten, want precies om die reden is-ie gehaald. In de afgelopen jaren stond Max altijd alleen tegenover twee Mercedes-coureurs. Dat moet nu anders zijn."

"Tijdens de race in Imola maakte Pérez nogal wat foutjes, maar in de kwalificatie had hij de snelheid al wel. En dat is een heel goed teken. Hij zit nu al dichterbij dan Pierre Gasly en Alexander Albon ooit hebben gezeten."

Tijdschema GP Portugal: Vrijdag 12.30-13.30 uur: VT1

Vrijdag 16.00-17.00 uur: VT2

Zaterdag 13.00-14.00 uur: VT3

Zaterdag 16.00 uur: Kwalificatie

Zondag 16.00 uur: Race

Tot slot, de Formule 1 kondigde deze week aan te gaan experimenteren met sprintraces. Vind je dat een goede ontwikkeling?

"Ja, vet! Eigenlijk krijgen we er gewoon drie gratis races bij, dus dat is sowieso een mooie ontwikkeling. Ik vind best dat de Formule 1 wat mag experimenteren en het is goed dat ze dat nu doen."

"Voor de coureurs zelf is dit trouwens niets nieuws. Die jochies komen allemaal uit de karting en daarin zijn ze gewend om in heats te rijden. Het zorgt ook voor extra aandacht, want de Formule 1 komt hierdoor meer in de belangstelling te staan."