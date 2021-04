De eerste sprintrace in de geschiedenis van de Formule 1 wordt op 17 juli gehouden bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De organisatie van de wedstrijd op Silverstone kondigde woensdag zelf de primeur aan.

"We zijn ontzettend blij dat de fans op Silverstone voor het eerst het nieuwe kwalificatieformat kunnen ervaren", zegt circuitdirecteur Stuart Pringle.

De Formule 1 maakte maandag bekend dat het dit seizoen gaat experimenteren met sprintraces. Het gaat om races over 100 kilometer die op zaterdag worden afgewerkt en die de startvolgorde voor de Grand Prix op zondag bepalen.

De top drie in de sprintrace krijgt punten voor het wereldkampioenschap. De startvolgorde van de sprintrace op zaterdag wordt bepaald in een kwalificatierace op vrijdag, die de tweede vrije training vervangt.

Mogelijk ook sprintraces in Italië en Brazilië

Voor dit seizoen zijn er drie sprintraces gepland. Silverstone is de eerste, de andere twee zijn nog niet bekend. De Grands Prix van Italië (12 september) en Brazilië (7 november) zouden de belangrijkste kandidaten zijn.

"We hebben in de sport al jaren niet zo'n grote verandering in de opzet van de races gezien en ik waardeer de inspanningen van de Formule 1 en de FIA om het entertainment op de circuits te vergroten", aldus Pringle.

Het Formule 1-seizoen is twee races oud en wordt komend weekend vervolgd met de Grand Prix van Portugal. Max Verstappen bezet momenteel de tweede plek in de WK-stand, op één punt van leider Lewis Hamilton (44 om 43).