Bent Viscaal mag het seizoen afmaken bij Formule 2-team Trident. De 21-jarige tukker maakte in het openingsweekend in Bahrein zijn debuut in de opstapklasse van de Formule 1.

Viscaal had aanvankelijk alleen een contract voor dat eerste raceweekend gekregen. Woensdag maakte Trident bekend dat de coureur de rest van het seizoen voor het Italiaanse team blijft rijden.

Bij de drie races in Bahrein bleef Viscaal puntloos. Hij eindigde achtereenvolgens als dertiende, twaalfde en zeventiende.

De voorgaande twee seizoenen reed Viscaal in de Formule 3. Hij wist één race te winnen, op het Britse circuit Silverstone.

In Bahrein was ook Richard Verschoor actief in de Formule 2. De twintigjarige coureur eindigde met een vierde en een vijfde plaats tweemaal net naast het podium. Ook Verschoor had alleen een contract voor het openingsweekend.

Het Formule 2-seizoen wordt op 21 en 22 mei vervolgd met drie races in Monaco. Daarna staan er nog zes raceweekenden op het programma.