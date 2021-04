De Formule 1 heeft maandag besloten om dit seizoen bij drie Grands Prix, waarvan twee binnen Europa, te experimenteren met sprintraces. De koningsklasse van de autosport hoopt de Grand Prix-weekenden attractiever te maken en op die manier meer fans te binden.

Het was al langer bekend dat de Formule 1 wil gaan experimenteren met sprintraces, die op termijn het huidige kwalificatiesysteem moeten vervangen. Op dit moment is het nog zo dat de coureurs zich (na drie vrije trainingen) op zaterdag kwalificeren voor de race van zondag, maar dat zal bij drie Grands Prix dit seizoen anders gaan.

De kwalificatie wordt verplaatst naar vrijdag en de uitslag bepaalt de startopstelling voor de sprintrace van 100 kilometer, die op zaterdag wordt verreden. Een sprintrace is vergelijkbaar met een normale race, maar dan een stuk korter. De sprintrace heeft ongeveer de lengte van een derde van een normale Grand Prix.

In de sprintrace zijn ook punten voor de WK-stand te verdienen. De nummer één verovert drie punten, de nummer twee pakt twee WK-punten en de nummer drie schrijft er één bij. De uitslag is bovendien bepalend voor de startopstelling voor de race van zondag. De derde vrije training wordt volgens dit format geschrapt.

Zo gaan Grands Prix eruit zien met sprintraces Vrijdagochtend: Eerste vrije training van een uur

Vrijdagmiddag: Kwalificatie voor sprintrace

Zaterdagochtend: Tweede vrije training van een uur

Zaterdagmiddag: Sprintrace van 100 kilometer

Zondag: De reguliere race

Waarschijnlijk experimenten op Silverstone en Monza

Het is nog niet officieel bekend bij welke Grands Prix er sprintraces op het programma staan. Naar verluidt gaat het om de Grand Prix van Groot-Brittannië (16-18 juli), de Grand Prix van Italië op Monza (10-12 september) en de Grand Prix van Brazilië (12-14 november).

"We zijn heel enthousiast over deze nieuwe kans waarbij we de fans nog meer bij de sport betrekken", zegt Formule 1-baas Stefano Domenicali. "Ik weet zeker dat ook de coureurs zullen genieten van de strijd over drie dagen en ben ook blij dat alle teams achter dit plan staan."

In andere raceklassen, zoals de Formule 2, wordt al langer gebruikgemaakt van sprintraces. In tegenstelling tot die raceklasse zal de Formule 1 in de sprintrace niet gebruikmaken van een omgekeerde startvolgorde.