De Grand Prix van Japan in de Formule 1 wordt ook de komende jaren op het Suzuka Circuit gehouden. De samenwerking is met drie jaar verlengd, tot en met 2024.

"Ik ben heel erg blij dat er nog eens drie jaar op het Suzuka Circuit wordt geracet, want veel legendarische momenten in onze sport hebben zich afgespeeld op deze baan. Liefst elf keer is hier de wereldtitelstrijd onder de coureurs beslist", zegt Formule 1-baas Stefano Domenicali.

Sinds 2009 wordt de Grand Prix van Japan aanhoudend op het Suzuka Circuit gehouden. Tussen 1987 en 2007 was het in 1961 gebouwde testcircuit van Honda ook al het toneel van Formule 1-races, terwijl in 1976, 1977, 2007 en 2008 werd geracet op de Fuji Speedway.

Het Suzuka Circuit is populair onder veel coureurs. Het parcours is onderscheidend vanwege de vorm van een 8-figuur; dat betekent dat de baan op een gegeven moment over of onder een deel van het circuit heen gaat.

De Grand Prix van Japan is normaal gesproken altijd een van de laatste races van het seizoen. Max Verstappen eindigde in 2016, 2017 en 2018 op het podium. Vorig jaar kon de race vanwege de coronapandemie niet gehouden worden.

Dit jaar wordt de Grand Prix van Japan op zondag 10 oktober verreden, waarna er nog zes races op het programma staan. Het Formule 1-seizoen is momenteel twee races oud en wordt volgende week vervolgd met de Grand Prix van Portugal in Portimão.