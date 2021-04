Ben Hodgkinson maakt een zeer gevoelige overstap binnen de Formule 1. Het hoofd van de technische ontwikkeling van Mercedes gaat vanaf komend seizoen voor concurrent Red Bull Racing werken.

Hodgkinson werkt sinds 2001 in verschillende functies bij Mercedes. Sinds 2017 is hij technisch directeur van de motorafdeling van de renstal die de afgelopen zeven jaar de Formule 1 domineerde. Hij zal de rest van het seizoen geen werkzaamheden meer voor zijn huidige team.

De belangrijkste taak bij Red Bull voor de Brit wordt het ontwikkelen van de nieuwe motor. Nadat Honda bekendmaakte aan het eind van dit seizoen te vertrekken uit de Formule 1, besloot het team van Max Verstappen om de de krachtbron in eigen beheer te nemen.

In 2025 moet Red Bull voor het eerst met een zelfgebouwde motor gaan racen.

Horner vertrouwt Hodgkinson belangrijke rol toe

"We zijn dolgelukkig dat we Ben kunnen verwelkomen als technisch directeur", zegt teambaas Christian Horner op de website van Red Bull. "Hij gaat aan de slag met een groot project en heeft zich al bewezen met zijn innovaties bij een gelijkwaardig team."

Volgens Horner staat Red Bull voor een belangrijke periode. "Nu we elk onderdeel van de auto zelf gaan bouwen, luidt dat een nieuwe fase in voor ons team. We nemen ons lot volledig in eigen hand."

"De aanstelling van Ben laat duidelijk zien wat onze intenties op lange termijn zijn. Hij krijgt alle middelen om succesvol te zijn", aldus de teambaas van Verstappen.

Hodgkinson: 'Red Bull is onze grootste rivaal geweest'

Hodgkinson zelf zegt uit te kijken naar zijn nieuwe baan. "Het was geen makkelijk besluit om Mercedes na twintig jaar te verlaten. Maar ik vind het een enorme eer om dit grote en belangrijke project aan te gaan."

Het huidige seizoen is pas twee races oud, maar Verstappen lijkt met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton te gaan strijden om de wereldtitel.

"Red Bull is een serieuze speler in de Formule 1, ze zijn onze grootste rivaal geweest de afgelopen jaren", zegt Hodgkinson. "Laten we nu gaan kijken wat we samen kunnen bereiken."