Mercedes wil sneller worden in het maken van pitstops in de strijd met Red Bull Racing. Het team van Max Verstappen blinkt de laatste jaren uit in dat aspect van de Formule 1.

"Eerlijk gezegd moeten we toegeven dat we hier niet het beste team in zijn", zegt technisch directeur Andrew Shovlin op de website van Mercedes. "We verliezen tijd in de pitstops en daar ligt onze focus nu al een tijdje op."

Zondag bij de GP van Emilia-Romagna zette Mercedes voor het eerst in 42 races de snelste pitstop neer. De banden van Valtteri Bottas werden in 2,24 seconden verwisseld.

Maar bij de stop van Lewis Hamilton werd er kostbare tijd verspild door een probleem met een van de wheelguns. De wereldkampioen stond ruim vier seconden stil, waarna hij ook nog voorrang moest verlenen aan de Alfa Romeo van Antonio Giovinazzi in de pitstraat.

Hamilton raakte zo verder achterop bij Verstappen, die de race won en nog slechts één punt achterstand heeft in de WK-stand.

"We hebben een nieuwe wheelgun, die het probleem van zondag moet verhelpen", vertelde Shovlin. "Op Imola hadden we last van specifieke omstandigheden. We blijven hard werken om ons te verbeteren, ook op de langere termijn, om snellere stops te maken."

Red Bull blinkt uit in pitstops

Red Bull is de laatste jaren het snelste team in de Formule 1 wat betreft pitstops. Met 1,82 seconden zette het team in 2019 in Brazilië het record neer. Bij de zeventien races van vorig jaar was het team van Verstappen vijftien maal de snelste.

Ook zondag op Imola was de pitcrew van Red Bull op dreef. De bandenwissel van Verstappen duurde slechts 2,27 seconden.

Op zondag 2 mei wordt in het Portugese Portimão de derde race van het seizoen verreden.