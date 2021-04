George Russell heeft maandag zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met Valtteri Bottas tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna op zondag. De twee crashten en zochten de schuld daarna bij elkaar.

Williams-rijder Russell moest uitwijken voor Bottas, kwam op het natte asfalt terecht en torpedeerde de Mercedes van de Fin. Beide coureurs schoven vervolgens met hoge snelheid de bandenstapel in. Het leidde tot een rodevlagsituatie.

Direct na de zware crash liep Russell al boos naar Bottas en later zocht hij ook in de media de schuld bij de teamgenoot van Lewis Hamilton. Nu komt de talentvolle Brit daar dus toch op terug.

"Ik beleefde niet mijn beste dag. Ik wist dat we een van onze beste kansen op punten kregen en dan neem je soms risico. Het pakte niet goed uit en daar neem ik mijn verantwoordelijkheid voor", schrijft Russell maandag op Instagram.

"Met de kennis van nu weet ik dat ik de hele situatie anders had moeten aanpakken. Emoties kunnen hoog oplopen en gisteren was ik die emoties even niet de baas. Excuses aan Valtteri, mijn team en iedereen die ik heb laten zitten. Ik ben niet zo en heb een aantal harde lessen geleerd."

Russell en Bottas hadden allebei veel schade na de crash en konden dus niet verder. Ze krijgen over een kleine twee weken de kans op revanche, wanneer in het Portugese Portimão de derde Formule 1-race van het seizoen op het programma staat.