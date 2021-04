Met de zege van Max Verstappen in de Grand Prix van Emilia-Romagna is de titelstrijd tussen de Red Bull-coureur en regerend kampioen Lewis Hamilton al vroeg losgebarsten. Internationale media maken zich op voor een episch duel en prijzen de Nederlander.

Verstappen krijgt een 10 als rapportcijfer van La Gazzetta dello Sport. De Italiaanse sportkrant vergelijkt de Nederlander met een robot.



"Hij zette Hamilton bij de start meteen onder druk en leerde hem een lesje onder natte omstandigheden." Volgens de roze krant hield Verstappen het hoofd koel in het tweede deel van de race. "Hij denderde gewoon door. De titelstrijd in 2021 ligt nu echt open".

Analist en oud-coureur Ralf Schumacher ziet bij het Duitse Bild een titelstrijd al helemaal voor zich. "Op voorhand dacht ik dat Hamilton weer kampioen zou worden, maar door de nieuwe financiële regels en de totaal nieuwe auto's die voor volgend jaar ontwikkeld moeten worden, denk ik dat Mercedes zich daar meer op gaat richten. Dus Verstappen heeft echt een kans", zegt de zesvoudig Grand Prix-winnaar.

'Hij is een andere Max'

Schumacher ziet ook een verandering bij Verstappen. "Hij is een andere Max. Zijn talent was altijd al onomstreden, maar er werd weleens gezegd dat hij soms een heethoofd kan zijn. In Bahrein liet hij al zien dat hij slim en gecontroleerd kan rijden."

"We hebben nu twee races gehad, en er zijn al twee geweldige duels tussen Verstappen en Hamilton geweest", schrijft de BBC. "Dit Formule 1-seizoen wordt een duel dat de geschiedenis ingaat." De Britse zender ziet een patroon ontstaan. "2021 draait alleen nog maar om de Verstappen vs. Hamilton-show. Alle andere coureurs zijn veroordeeld tot een bijrol."

De Spaanse sportkrant Marca vond Verstappen de beste coureur op Imola, van de eerste tot de laatste ronde. "Hij moest daarvoor de toch briljant rijdende Hamilton verslaan. Die bleef alleen maar aan de WK-leiding dankzij de snelste rondetijd."

'Verstappen was vlekkeloos'

Het Amerikaanse The Athletic kon Verstappen op geen fout betrappen. "Hij was vlekkeloos onder lastige omstandigheden en verdiende de zege. En Verstappen liet zien dat hij niet geïntimideerd raakt door Hamilton en er geen probleem mee heeft om het gevecht aan te gaan. Hamilton maakte zelf juist een zeldzame fout."

Corriere dello Sport zag twee tegenpolen met elkaar de strijd aangaan op Imola. "Hamilton is op zoek naar de ultieme bevestiging van een achtste wereldtitel, iets wat nog iemand ooit heeft gepresteerd. Verstappen wil juist laten zien dat zijn potentieel elk jaar groter is geworden", schrijft de Italiaanse krant.

"Aan het einde konden ze allebei glimlachen. Verstappen omdat hij van start tot finish perfect was geweest, op een klein momentje bij de herstart na. Hamilton omdat hij weet dat hij veel meer punten had kunnen verliezen door zijn fout in de Tosa-hairpin."